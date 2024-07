"Le Pen conquista a las clases medias preocupadas por su degradación y desconfiadas de las élites gobernantes"

¿Cree que Macron se ha pegado un tiro en el pie adelantando las elecciones? ¿Está su partido condenado a desaparecer?

Al carecer de mayoría en la Asamblea Nacional, el Gobierno nombrado por Emmanuel Macron ha gobernado el país con muchas dificultades desde 2022, rozando a menudo la censura. Los resultados de las elecciones europeas, que debilitaron el campo presidencial, cerraron la puerta a una mayoría de unidad nacional, reuniendo al Partido Socialista y a Los Republicanos (que declararon que rechazaban unirse a la mayoría). El presidente preveía un otoño políticamente difícil. Prefirió adelantar una disolución que probablemente habría tenido que pronunciar en unos meses, esperando que esto no diera tiempo a los partidos de la oposición a organizarse. En este punto se equivocó.

El partido macronista, Renacimiento, tendrá dificultades para sobrevivir hasta 2027 :

- perderá muchos escaños la noche de la segunda vuelta, y se convertirá en un partido de oposición, muy minoritario

- perderá la financiación pública

- sus aliados (Modem, Horizontes) estarán tentados de separarse de él para sobrevivir

- su líder no podrá volver a presentarse en 2027

- la guerra de sucesión comenzará justo después de las elecciones legislativas, entre Gabriel Attal, Edouard Philippe e incluso algunos otros.

¿Puede una gran coalición alternativa de moderados e izquierdistas evitar la mayoría absoluta del partido de Le Pen?

Parece difícil. Veremos que ocurre hoy a las 18 horas (límite para declarar la candidatura para la segunda vuelta), cuántos candidatos que quedaron en tercer lugar se retiran y llaman a bloquear la Concentración Nacional. Sobre todo, veremos en la segunda vuelta cómo se transfieren los votos a favor o en contra de la Agrupación Nacional. Esto determina el número de escaños para los diferentes partidos. La dinámica está, hoy por hoy, mucho más del lado de la RN. En Francia, la segunda vuelta rara vez ha invertido la tendencia de la primera (esto no se veía desde 1978); así que es posible que la RN tenga demasiados escaños para que otra coalición la amenace. Por último, una gran coalición supondría que Macron lograra desligar al PS y a parte de los ecologistas de la alianza de la izquierda, así como conseguir que los diputados de LR se aliaran con él (a lo que se negaron ayer). Habrá que ver cuál es la relación de fuerzas dentro de la izquierda, tras la segunda vuelta: el número de escaños de La France Insumisa determinará las posibilidades de Macron de seducir a la izquierda moderada.

¿Cuáles son las claves del éxito de Bardella y del nuevo discurso de RN?

Marine Le Pen ha logrado sin duda la transformación del partido que heredó de su padre en 2011. Ella ha roto con las viejas figuras de la Segunda Guerra Mundial, y las ambigüedades del discurso hacia el nazismo. Consigue encarnar tanto un discurso identitario (la defensa de la "Francia real", la de antaño, con sus valores tradicionales, frente a la globalización y la inmigración) como económico. Habla con fuerza a las clases medias preocupadas por verse degradadas, por ver cómo su nivel de vida disminuye regularmente. Es lo que ya vimos con los Chalecos Amarillos en 2018-2019: estos franceses que trabajan y ven que las dificultades se acumulan, teniendo la sensación de que su mundo tradicional se desvanece cada vez más rápido, votaron mayoritariamente RN (y no por la izquierda). Estas clases sociales tienen la sensación de que el gobierno y las élites nunca escuchan sus problemas, nunca hacen nada por ellos y, lo que es peor, sólo les desprecian.

Bardella lo capta, ofreciendo también la imagen de un joven de origen modesto, sin mucha formación, con el que todo el mundo puede identificarse. Lo contrario de Macron o Attal, de hecho. Añade un discurso comprensible para todos, y esta idea de que "la RN es el único partido que Francia aún no ha probado" (mientras que todos los demás partidos han fracasado, una vez en el poder). Bardella encarna así una renovación de la vida política, una forma de modernidad tranquilizadora.

¿Es posible un resurgimiento del Partido Socialista en vísperas de las elecciones presidenciales que pueda frenar la victoria de Marine Le Pen?

El borrado del macronismo de izquierdas comenzó incluso antes de las elecciones europeas de 2024. Sin mayoría absoluta en el Parlamento desde 2022, los gobiernos de Borne y Attal han tenido que buscar alianzas a izquierda o derecha. Sin embargo, la izquierda lo rechazó, y la naturaleza de las reformas (en particular sobre las pensiones, en 2023) llevó a Macron más hacia la derecha del campo político. Prueba de que la división izquierda-derecha sigue existiendo, al aliarse con la derecha separó a Macron de su izquierda y abrió un espacio para una izquierda socialdemócrata. Es lo que intentaron el ex primer ministro Bernard Cazeneuve, el líder de la lista europea Raphaël Glucksmann durante las elecciones europeas o, más recientemente, François Hollande presentándose como candidato dentro del Nuevo Frente Popular (aunque apenas comparte el programa). Sin embargo, si hay espacio para el ideal socialdemócrata, no estoy seguro de que vaya a fructificar con el Partido Socialista. Éste, dirigido por Olivier Faure, está muy dividido, dividido entre la tendencia moderada (Hollande) y una tendencia más a la izquierda (que defiende la alianza con LFI). Desgraciadamente para él, el PS no llevó a cabo una revisión interna para clarificar su línea política, entre la socialdemocracia y el radicalismo de izquierda. Sin embargo, sin claridad ideológica ni unanimidad, le será difícil beneficiarse del borrón del macronismo.