El Tribunal de Estrasburgo desbloquea la extradición de “El Pollo” Carvajal a EE UU

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dado luz verde este jueves a que España extradite e Estados Unidos a Hurgo Armando Carvajal, conocido como Pollo Carvajal, para que sea juzgado por narcotráfico.

Los jueces del tribunal , ante el que no cabe ningún tipo de apelación, han desestimado el recurso de amparo solicitado por el exjefe de inteligencia militar de Venezuela. Su defensa había alegado que su cliente corría peligro de no ser sometido a un juicio justo, unos argumentos que el alto tribunal europeo no comparte. Al contario, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “está convencido” que que será juzgado en un “sistema judicial respetuoso con la preeminencia del derecho y de los principios de un proceso equitativo en el que tendrá totalmente la posibilidad de organizar su defensa con un abogado”.

La defensa de Carvajal alegaba que en Estados Unidos su cliente podría enfrentarse a una condena de cadena perpetua, sin ningún tipo de revisión que diera pie a una posible rebaja y la libertad condicional. Ante este escenario, la propia Audiencia Nacional pidió aclaraciones a Estados Unidos y en una nota verbal la embajada de este país aseguró en noviembre de 2021 que el sistema judicial estadounidense contempla la posibilidad de interponer un recurso ante la condena a pena perpetua o incluso la petición de un indulto o la conmutación de la pena por otra menos dura.

Convenio de los Derechos Humanos

Ante estos hechos, los jueces de Estrasburgo han concluido que con su entrega a Estados Unidos no se viola el articulo 3 del Convenio de Derechos Humanos que prohíbe tratos inhumanos y degradantes.

El Pollo Carvajal viajó a España en marzo de 2019 con una identidad falsa después de haber sido expulsado de su país y acusado de traición y se encuentra internado en la cárcel de Estremera (Madrid). Interpol había emitido una orden de búsqueda por narcoterrorismo y la introducción de cocaína en Estados Unidos.

En 2014 fue detenido en Aruba, un territorio en el Caribe que pertenece a Holanda. Aunque ya entonces pendía sobre él la misma orden de arresto, en esos momentos pudo sortear la extradición gracias a su estatus de diplomático. En esos momentos el gobierno de Maduro incluso amenazó con una intervención militar si no era puesto en libertad.

Caído en desgracia

Pero la suerte de Pollo Carvajal cambió cuando perdió el favor del régimen venezolano. Durante años fue mano derecha del fallecido Hugo Chávez y uno de los pocos hombres que conocía los secretos más recónditos de la estructura de poder del chavismo. Con la llegada el poder de Nicolás Maduro tras la muerte de Chávez fue puesto al frente de la dirección de Inteligencia militar. Muchos interpretaron este gesto no como una prueba de confianza sino como la manera de mantenerlo cerca. Tan sólo nueve meses después, las tensiones con Maduro y con el aparato de inteligencia cubano hicieron que saliera de este cargo.

Después tuvo lugar el giro del guion. Para sorpresa de muchos, como diputado de la Asamblea Nacional reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, un paso que fue considerado por el régimen una traición a la patria. Salió del país en barco rumbo a la República Dominicana tras definirse como “un soldado más para la causa de la libertad” y después llegó en avión a España con el nombre falso de José Mourinho. Ya en 2019 tras ser arrestado, la Audiencia Nacional negó su extradición al considerar que EE UU lo reclamaba por una “motivación política”. Meses después, el pleno de la Audiencia cambió de opinión pero ya era demasiado tarde . Carvajal había desaparecido gracias a sus dotes como espía y a un nutrida red de colaboradores. En 2021 se produce su detención en Madrid gracias también a la colaboración de la agencia estadounidense contra las drogas, la DEA.

Sus abogados también han alegado que la intención de Estados Unidos es someterle a tortura para obtener información sobre Venezuela.