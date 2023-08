Ucrania celebra su Día de la Independencia en medio de una guerra de desgaste

Las fuerzas rusas, que invadieron Ucrania desde tres direcciones hace exactamente un año y medio, esperaban llegar y capturar su capital en varios días. Cuando la resistencia ucraniana frustró los planes de Vladimir Putin, los ucranianos se encontraron raciones limitadas de alimentos y uniformes de desfile dentro de algunos de los vehículos rusos abandonados y capturados.

Decenas de tanques rusos y otras piezas de equipo militar se encuentran ahora en la calle principal de Kyiv, Jreshchatyk, mientras el país celebra su 32º día de la Independencia. Todos quemados o desguazados, representan, sin embargo, un tipo de desfile diferente al esperado por los rusos. Los ucranianos que pasean encuentran aliento en la demostración de la potencia de su Ejército en la lucha contra un enemigo mucho mayor. Sin embargo, como el resultado de la lucha dista mucho de estar claro a estas alturas, el orgullo y la determinación se mezclan con el dolor y la incertidumbre.

A pesar de que el presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó que Putin ya «perdió» en Ucrania, alrededor del 18% del territorio del país invadido, incluida Crimea, sigue ocupado. Sus soldados siguen muriendo en los combates, que se extienden a lo largo de la línea del frente de cientos de kilómetros de largo, mientras que civiles mueren en ataques rusos con misiles y drones contra zonas residenciales en la mayor parte del país.

Se han puesto muchas esperanzas en la contraofensiva en curso, que aparentemente busca atravesar la densa defensa rusa en el sur para destruir el corredor terrestre entre Crimea y Rusia. Después de que los intentos de Ucrania de abrumar las defensas mediante el asalto con vehículos blindados occidentales fueran detenidos a principios de junio, su liderazgo militar ha adoptado un enfoque mucho más cauteloso. «Las personas que creen que esta ofensiva está estancada o fracasada pueden señalar como prueba el pequeño tamaño del territorio que ha cambiado de manos. Desgraciadamente, algunos medios occidentales lo han presentado así», afirma el analista militar Mykola Bielieskov en una entrevista a «EuroMaidan Press».

En realidad, el enfoque actual de Ucrania, «un lento proceso de desgaste para socavar la artillería, la guerra electrónica y la defensa aérea rusas», está funcionando, señala el analista. De hecho, las pérdidas rusas de artillería y otros sistemas defensivos de importancia crítica se han triplicado en los últimos dos meses. La cuestión crítica, subraya Bielieskov, es si Ucrania puede mantener este ritmo de destrucción para crear una oportunidad para sus tropas mecanizadas antes de que se le acabe el tiempo. El progreso de Ucrania es más lento de lo que muchos esperaban por razones claras. Mientras algunos de los socios dudaban a la hora de proporcionar tanques y otras armas a Ucrania, Rusia se preparó para la contraofensiva ucraniana, minando extensos territorios del frente oriental y concentrando artillería allí. A diferencia de Jersón el año pasado, sus tropas están mejor abastecidas logísticamente. Aunque Ucrania busca cortar rutas de suministro esenciales desde Crimea, no es tan fácil y sus efectos pueden no ser tan grandes como el año pasado.

Sin embargo, hay algunas señales alentadoras, ya que las tropas ucranianas están luchando ahora para romper la segunda y última línea de defensa rusa en dos lugares en el sur del frente. Los vídeos de los residentes de Robotyne, siendo evacuados por soldados ucranianos al entrar en la aldea, recordaron una vez más a los ucranianos por qué lucha su ejército.

Moral alta

A pesar del cansancio y la amenaza de ataques rusos, la economía del país está funcionando y la moral sigue alta. Una motivación clara juega aquí un papel clave. Según las últimas encuestas, alrededor del 90% de los ucranianos cree que no se pueden hacer concesiones territoriales para detener la guerra. Recuperar los territorios ocupados se considera clave para detener el asalto a la identidad ucraniana por parte de Rusia así como garantizar que el país invasor no sea recompensado de ninguna manera por su agresión no provocada. Dada la continua determinación de seguir luchando, incluso si la contraofensiva en curso no logra alcanzar sus objetivos óptimos, Ucrania podrá infligir una derrota a Rusia en el futuro. Para que esto suceda, es clave que los socios de Ucrania aumenten la producción militar lo suficientemente rápido, siendo la falta de municiones de artillería un obstáculo clave en la actualidad. Así lo creen los expertos mientras sigue bajo el fuego incesante ruso.