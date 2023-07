La verdad sobra la "leona" que causó el pánico en Berlín: ¿qué es lo que dice la Policía?

Esta semana, una gran operación de búsqueda y captura por parte de la Policía alemana se desplegó en Berlín. Durante dos días, decenas de agentes, cazadores y expertos buscaron sin descanso una leona que parecía haberse escapado y quedó suelta por la ciudad. Helicópteros y drones fueron movilizados, y la ciudadanía entró en pánico ante tal evento. Pero el alcalde de la capital de Alemania explicó lo que probablemente estaba sucediendo.

Las autoridades alemanas alertaron del avistamiento de un animal de grandes dimensiones cuyas características, según los testigos, coincidían con las de una leona. Algunos testigos habían podido grabar al animal supuestamente atacando a un jabalí, según el portavoz de la Policía, Daniel Keip, que declaró al diario "Bild" que varios "testigos vieron a un depredador arrebatando un jabalí hacia medianoche. También hemos recibido imágenes de vídeo. Según éstas, se trata de una leona. Por el momento no tenemos motivos para dudar de su autenticidad". Así, confirmaron la presencia de un animal salvaje suelto en las calles.

Leona o jabalí, la duda que mantiene en pánico a Berlín

Los niños no podían salir al recreo de los colegios, se estableció una especie de "toque de queda" en el que los ciudadanos de Berlín no podrían salir de sus casas. De acuerdo con el diario "Süddeutsche Zeitung", en Kleinmachnow, el municipio aconsejó a los comerciantes que no instalasen sus puestos. Portavoces de la Policía, incluso, confirmaron a través de los medios locales que se estaba investigando la procedencia de la supuesta leona, cuyos posibles orígenes podían ser zoos, circos, refugios de animales o recintos privados. Incluso, las autoridades llegaron a ponerse en contacto con el jefe del circo de Teltow y el director del zoológico de Berlín, pero sin éxito.

Pero con el paso de las horas, varios expertos ponían en entre dicho lo que se veía. Y es que habían expresado sus dudas respecto a la única imagen que existía del animal. Y finalmente, el alcalde local afirmó que, probablemente, no existía leona alguna, sino que se trataba de un jabalí, por lo que la búsqueda se reducirá, aunque los agentes seguirán al tanto. “La forma de la espalda, así como la cola y la pata trasera, no corresponden a la de un león, sino más bien a la de un jabalí”, expresó en una nota de prensa.