Vitalii Kim: «Estamos hartos. No tenemos miedo de nada: necesitamos avanzar hacia nuestra victoria»

Vitalii Kim (1981), el gobernador de Mikolaiv, volvió a nacer el 29 de marzo de 2022. A las 8:45 am, el Ejército ruso lanzó un misil contra su oficina que prácticamente partió en dos la sede de la gobernación, ubicada en la ciudad de Mikolaiv. Murieron 37 de sus compañeros, Kim aún no había llegado al trabajo. «Esta es mi segunda oportunidad. Es como en los videojuegos, estoy viviendo una vida extra y estoy tratando de usarla en el buen sentido», asegura durante una entrevista con periodistas europeos frente al esqueleto del edificio, un «recordatorio constante» de las víctimas de la invasión rusa a gran escala. Sólo en la región de Mikolaiv, desde el 24 de febrero de 2022 han muerto 507 personas, entre ellas 15 niños.

«La situación es mucho mejor de lo que era hace un año, pero por supuesto que podría ser mejor aún. La guerra sigue estando demasiado cerca de nuestra región», lamenta Kim, quien tras más de 20 meses de guerra «se ha olvidado de cómo hacer negocios».

La antigua sede de la gobernación de Mikolaiv fue bombardeada por los rusos en marzo. Murieron 37 trabajadores Oleksandr Ratushniak

Su vida y funciones han cambiado considerablemente a pesar de su pasado empresarial y su formación económica. En las primeras semanas de invasión, el gobernador se convirtió en un símbolo de la resistencia ucraniana, siendo hoy uno de los políticos más populares del país.

Su característico sentido del humor y sus vídeos en redes sociales han insuflado de moral a los ucranianos en los peores momentos de la ofensiva.

En Mikolaiv, hace justo un año el Ejército de Ucrania logró expulsar a los rusos de su territorio, lo que ha vuelto a llenar de vida las calles de la capital. Pero algunas localidades fueron ocupadas por las tropas de Vladimir Putin durante nueve meses, generando un enorme sufrimiento y un reguero de dolor y muerte a los vecinos de este óblast.

¿Por qué suenan tantas alarmas aéreas estos días? ¿Supone un aumento?

Lo puedo explicar porque a 50 kilómetros de Mikolaiv, está la línea de frente, las tropas han cruzado a la otra orilla del río Dnipro para expulsar a la ocupación rusa. Por lo que los ocupantes ahora están bombardeando mucho más a menudo, y esto es alrededor de 10 o 20 veces al día. Están usando bombas más pesadas. Tenemos que reaccionar porque es posible que nos ataquen, aunque en su mayoría se trata sólo de alarmas. La semana pasada fuimos atacados en la ciudad, pero gracias a que contamos con estos recursos no tenemos víctimas en toda la región.

¿Cree usted que esto es una especie de anticipo del invierno que se avecina? En el peor de los casos, ¿cómo se protegen las infraestructuras críticas que sufrieron graves daños el invierno pasado?

Por todos los medios. Hemos recuperado casi el 100% de la infraestructura dañada en la región. Vamos a blindarla para resistir al invierno. Nos han enviado generadores, sistemas de purificación de agua... Tenemos nuevos pozos... Ahora contamos con experiencia y los rusos están más lejos de las armas que necesitan para destruirla. Es mucho más caro. Así que soy muy optimista para este año dadas las circunstancias. Nosotros también tenemos el poder de destruir. Claro que la gente está un poco cansada, pero nos las arreglaremos.

El gobernador de Mikolaiv, Vitalii Kim, durante la entrevista Oleksandr Ratushniak

¿Cómo está la moral en la región de Mikolaiv?

Mejor que antes. Había algunos que pensaban que no podrían volver a sus ciudades y a sus hogares, pero ahora están felices de haberlo hecho. Ellos mismos están reconstruyendo sus viviendas, se les ayudará con materiales, etcétera. Por lo general, están contentos de poder estar en su propia casa, en su pueblo natal.

¿Puede explicar la situación en el pequeño espigón de Kinburn, por que aún no ha sido reconquistado?

Hay ocupados sólo tres pueblos a la izquierda hasta el mar por cuatro kilómetros y el camino fue a través de la región de Jersón, del lado izquierdo del Dnipro. Por eso no es tan fácil de desocupar. Supone alrededor del 0,4% de nuestro territorio, de la región. Es esencialmente muy pequeño, pero a través de la óptica militar es un poco difícil, por lo que todavía está bajo ocupación y la artillería continúa. De momento, donde vivían cerca de 1.000 personas, muchas de ellas fueron evacuadas, creo que sólo quedan unas 100.

En su opinión, ¿cómo va la contraofensiva?

Todo el mundo cuenta la guerra por los días de contraofensiva días o por los territorios. Y nosotros lo contamos en vidas de personas. Así que podría ser más rápida, pero podrían ser más las víctimas en nuestros soldados. Hay nuevas tácticas de Rusia y estamos tratando de salvar vidas. Estos últimos meses han sido mejores que antes. Pero no podemos darnos el lujo de hacerlo como hace Rusia. Qué va.

¿Espera alguna pausa para el invierno o continuará durante toda la estación?

Depende del apoyo de EE UU, la OTAN y la UE. Porque dependíamos en gran medida del suministro, por eso no fue así. Ya hemos cruzado el río (Dnipro), así que hay oportunidades para el invierno.

Hablando del apoyo de la Unión Europea, se ha declarado en repetidas ocasiones que Bruselas estará con Ucrania, pero pronto tendremos el segundo aniversario de esta guerra... ¿Tiene miedo de que este apoyo pueda disminuir o espera que se mantenga como hasta ahora?

Creo que se mantendrá como hasta ahora porque estamos luchando por todos nosotros. Sé que todo el mundo está cansado de esta cuestión, de esta guerra, pero sé que la Unión Europea es un ejemplo de democracia, de solidaridad, así que no se detendrá. Viviremos, pero sin armas ni municiones no podemos. Así que la prioridad es recuperar nuestras fronteras y que nuestra gente vuelva. La economía ya ha sido aplastada. La logística está aplastada. Es sólo un período de tiempo que podemos mantenernos sin ayuda. Creo que sin su ayuda podríamos haber caído el año pasado.

¿Cuál es su mayor temor a largo plazo?

Nuestro mayor temor sería perder la guerra. Estamos hartos. No tenemos miedo de nada, necesitamos avanzar hacia nuestra victoria. El presidente (Volodimir Zelenski) aseguró que vamos a limpiar todo nuestro país de los ocupantes y esta es nuestra tarea principal que ya estamos haciendo. La negociación es buena también. Pero depende de cómo se haga. Cuanto más actuemos, más fuerte será nuestra posición negociadora. Todo depende del tiempo. El invierno es un punto de activación.

El gobernador de Mikolaiv, Vitalii Kim, durante la entrevista Oleksandr Ratushniak

¿Cuál es su mayor necesidad de la UE más allá de las armas? Y de EE UU, ¿obtener los mil millones de dólares a través del Congreso estadounidense?

Lo segundo que necesitamos es que nos crean. Porque antiguamente Ucrania era un país corrupto. Tenemos un montón de gente que son del pasado. Estamos tratando de cambiar nuestro país y tenemos un montón de enemigos dentro y fuera, observando a vista de helicóptero. Es muy difícil entender lo que estamos planeando hacer. Así que crean en su apoyo. Es muy importante para nosotros porque si creéis que seremos un país europeo con todas las prioridades democráticas en los próximos 10 años... Todo irá bien.

El Ejército ucraniano ha cruzado el Dnipro y usted asegura qe el invierno será un «punto de activación», ¿le preocupa un número creciente de bombardeos en la región para las próximas semanas o meses?

Todo el mundo se acostumbra a los bombardeos, una maldición en esta vida común. En un mes te olvidas, pero en un mes te acostumbras de nuevo, por lo que no influirá en ninguno de nosotros. Los primeros días fueron bombardeos durante meses. Estos ataques daban mucho miedo, pero ahora no va a cambiar nada. No influirá en nuestra gente. Han podido ver con sus propios ojos cómo la gente lo vive ahora.

En cuanto a las elecciones presidenciales en Ucrania el próximo año, ¿cuál es su postura al respecto?

No tengo otra tarea que nuestra victoria. Creo sinceramente que tenemos que concentrar nuestra atención en ganar. Pienso que no es una buena idea convocar elecciones durante la guerra, debido a la ley marcial no podemos celebrar comicios. Pero depende del presidente tomar la decisión.