Fabricantes chinos 'exponen' el secreto de las grandes marcas: "El 90% del precio es solo el logotipo"

La guerra comercial entre Estados Unidos y China también se libra en las redes sociales. En los últimos días, plataformas como TikTok se han llenado de vídeos en los que ciudadanos chinos muestran el lugar donde supuestamente se fabrican numerosos productos de consumo. Una serie de publicaciones en las que, además de revelar quién está detrás de la producción de la ropa que se comercializa globalmente, desvelan su coste real de fabricación, que en muchos casos es considerablemente inferior al precio de venta al público.

Los bajos costes de producción, el sólido ecosistema empresarial y la política de bajos impuestos y aranceles convirtieron tradicionalmente al gigante asiático en "la fábrica del mundo". No obstante, la imposición de aranceles del 145% a todas las importaciones chinas por parte de Washington -respondida por Pekín con tasas del 125% -amenaza con alterar esa posición dominante en el mercado global.

¿Cuál es el precio real de los productos?

Lululemon, Louis Vuitton, Nike y Hermès son algunas de las marcas que han aparecido en vídeos que ya acumulan millones de visualizaciones. Uno de los casos más llamativos es el de Lululemon, una conocida marca estadounidense de ropa deportiva cuyos leggings oscilan entre los 50 y los 100 euros, mientras que las sudaderas pueden superar fácilmente los 100.

En un vídeo viral, la usuaria @lunasourcingchina afirma que parte de su ropa se fabrica en las empresas chinas Xiand Long y Hun Qisun, desde donde también se produciría material para otras marcas como Under Armour o la surcoreana Fila. "Imagino que la mayoría de vosotros conoce el precio de Lululemon", continúa explicando la creadora. "Os venden un pantalón de yoga por 100 dólares, pero (...) en estas dos empresas los podéis comprar por cinco o seis dólares".

Añade además que tanto el material como la fabricación "son básicamente lo mismo porque vienen de la misma línea de producción". Otro caso llamativo es el de la casa francesa Hermès, famosa por sus exclusivos bolsos Birkin, que pueden alcanzar precios de miles de dólares debido a su limitada disponibilidad. En esta ocasión, el fabricante de bolsos Wang Sen ha desglosado los costes estimando que el precio de producción asciende a 1.400 dólares, frente a los 20.000 que pueden llegar a alcanzar. "El 90% del precio que se paga es por el logotipo", asegura.

A pesar de que gran parte de la producción tiene lugar en China, muchas marcas de lujo europeas consiguen incluir la etiqueta "Hecho en Europa", ya que el diseño y las fases finales del proceso se llevan a cabo en territorio europeo.

¿Qué hay detrás de todo esto?

Los protagonistas de estos vídeos suelen terminar animando a los usuarios a comprar directamente de las fábricas, evitando así los elevados precios impuestos por intermediarios occidentales y, supuestamente, esquivando los aranceles de la administración Trump. Para ello, recomiendan el uso de aplicaciones como la plataforma china Alibaba para realizar los pedidos, o incluso contactar con ellos directamente a través de TikTok.

Sin embargo, no todo es lo que parece. Según recoge The Independent, tras consultar con expertos del sector y algunas de las marcas mencionadas en los vídeos, muchas de las empresas asiáticas estarían aprovechando el revuelo generado por los aranceles para aumentar sus ventas. En muchos casos, los productos mostrados en redes serían en realidad falsificaciones o imitaciones no autorizadas.