Otro escándalo por comentarios racistas salpica al Gobierno finlandés: "¿Alguien se apunta a pegar a mendigos?"

La líder ultraderechista y viceprimera ministra del Gobierno de Finlandia, Riikka Purra, se disculpó este martes por unas antiguas declaraciones racistas escritas en un blo de internet que han sido muy criticadas dentro del Gobierno de coalición de derechas que no lleva ni un mes en el poder.

El caso se produjo dos semanas después de que otro ministro, también de su formación (el Partido de los Finlandeses), dimitiera por unas declaraciones pronazis que empañaron los primeros días del Gobierno del primer ministro, el conservador Petteri Orpo.

Purra, dirigente de la formación nacionalista y antiinmigración que ocupa siete de las 18 carteras del Ejecutivo, fue acusada el lunes de haber empleado múltiples expresiones racistas, violentas o antimusulmanas en unos comentarios publicados en 2008 en el blog de otro político de extrema derecha, Jussi Halla-aho, actual presidente del Parlamento ("Eduskunta").

En esos textos, Purra se refiere a las personas de raza negra con el calificativo despectivo de "neekerit", a los musulmanes como "penes de moka" y a los inmigrantes procedentes de Turquía como "monos turcos". "Si alguno estáis en Helsinki, ¿alguien se apunta a escupir a mendigos y golpear a niños negros?", escribió en el foro del blog en julio de 2008. Dos meses después publicó un "post" en el que aseguraba que, si le dieran un arma, "habría cadáveres incluso en el tren de cercanías".

En un primer momento, Purra declinó cualquier responsabilidad sobre esas declaraciones pero, al final, no le quedó más remedio que disculparse. "Me disculpo por unos comentarios estúpidos que hice hace quince años y por la emoción y los daños que causaron. No soy perfecta", afirmó en Twitter.

La representante electa, de 45 años, fue reconocida como la usuaria "riikka" en ese foro. Sus declaraciones, aireadas en redes sociales, fueron muy criticadas en el seno del propio Gobierno.

"Escritos así son inaceptables, sean de quien sean, sea cual sea su partido", afirmó Anders Adlercreutz, ministro de Asuntos Europeos y miembro del pequeño partido de habla sueca miembro de la coalición gubernamental.

El presidente finlandés, Sauli Niinistö, instó al Gobierno, desde la cumbre de la OTAN en Vilna, "a adoptar una posición clara de tolerancia cero contra el racismo".

Desde la oposición, la ex primera ministra socialdemócrata Sanna Marin exigió al Gobierno renunciar al racismo, al discurso del odio y a la violencia "directa e inequívocamente".

"El SDP dijo antes de las elecciones que no nos uniríamos al Gobierno con PS, porque nuestra comprensión de las personas, los valores y los objetivos están demasiado alejados entre sí. Esto estaba mal visto. Quizá ahora haya más comprensión. Nada de lo que ha surgido en ese partido durante las últimas semanas ha sido nuevo o sorprendente", escribe Marin en Twitter.

El primer ministro, en cambo, salió en defensa de su viceprimera ministra e insistió a los medios locales que el Ejecutivo no acepta el racismo "en ninguna de sus formas". Orpo descartó una ruptura de la coalición y pidió "que el gobierno pueda implementar su programa y que las actividades y valores de los ministros y el gobierno sean evaluados a través de acciones".

¡A finales de junio, el ministro finlandés de Economía, Vilhelm Junnila, que había sido nombrado recientemente, tuvo que dimitir por el escándalo provocado por unas viejas declaraciones suyas favorables a los nazis, así como al fomento de los "abortos climáticos en África".