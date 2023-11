Guerra entre Israel y Hamás, en directo: EEUU envía un submarino nuclear a Oriente Próximo

La reina Rania de Jordania ha asegurado en una entrevista con la CNN que el rechazo a un alto el fuego en Gaza es “moralmente reprobable” y equivale a una justificación de la muerte de miles de civiles. La monarca asegura que el intento de Israel de eliminar a Hamás es “miope y no del todo racional” porque “la causa fundamental de este conflicto es una ocupación ilegal”. “Si no abordamos estas causas profundas, entonces se puede matar a los combatientes, pero no se puede matar la causa. Bajo los escombros de estos edificios destruidos surgirá otro grupo más decidido y más motivado para hacer lo que hizo Hamás”, afirma.

Rania de Jordania larazon