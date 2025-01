Hamás publica una prueba de vida de la joven militar Liri Albag, de 19 años, que lleva 450 días de cautiverio

En una táctica de manual de guerrilla. La organización terrorista Hamás hizo pública una prueba de vida de la militar israelí Liri Albag, de 19 años, capturada durante la masacre cometida por las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023 que desató la actual guerra de Gaza. De los 251 rehenes que Hamás tomó se calcula que quedan dentro del enclave 96 -34 de ellos están confirmados muertos-. No es la primera que lo hace. En los últimos meses, a goteo, publica imágenes y vídeos de las personas que permanecen en su yugo como tortura emocional y herramienta de presión al gobierno de Israel

La historia de Albag es la misma que la de cientos de personas que fueron atacadas aquella mañana. En su caso, estaba estacionada en el puesto militar de Nahal Oz cuando fue capturada por las milicias, según recoge el diario israelí 'Times of Israel', que publica el vídeo en el que dice que lleva 450 días bajo cautiverio.

La militar declara en el vídeo consignas parecidas a las de otros rehenes que han aparecido en pruebas de vida previas, en las que denuncia al Gobierno israelí por ignorar su padecimiento "No somos una prioridad para nuestro gobierno o nuestro Ejército. Incluso el mundo ha comenzado a olvidarnos y no le importa nuestro sufrimiento", según dice. No en vano, los fallos de la inteligencia aquel día, además, de los pocos esfuerzos diplomáticos por liberar a los que siguen en cautiverio se ha convertido en un "caballo de Troya" para el primer ministro israelí, que día tras día encara manifestación en contra de su gestión.

De hecho, Benjamín Netanyahu mantendrá este domingo una reunión de seguridad en Jerusalén con algunos de sus ministros en medio de la reanudación de las negociaciones en Doha sobre el alto el fuego en Gaza, confirmaron a EFE funcionarios israelíes. El viernes la delegación israelí mantuvo conversaciones en Doha con los mediadores del conflicto -Catar, Estados Unidos y Egipto- después de que a principios de diciembre quedaran de nuevo bloqueadas.

El viernes ocho diputados israelíes de la Knéset (parlamento israelí) firmaron una carta dirigida al ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en la que pedían destruir todas las fuentes de agua, energía y también de alimentos en el norte de la Franja de Gaza, que lleva bajo asedio israelí desde hace casi tres meses.

En la misiva, reprochaban al titular de Defensa que la ofensiva actual en Gaza no está logrando, a su parecer, los objetivos establecidos para esta guerra, entre ellos la reducción de las capacidades militares de Hamás. Los familiares de los rehenes, que este sábado volvieron a participar en protestas convocadas a lo largo de todo el país, exigen al Gobierno que priorice la llegada de un acuerdo de rehenes con Hamás porque no confían en que la presión militar puedan traerlos de vuelta tras casi 15 meses de cautiverio.

96 rehenes secuestrados

Se cree que 96 de los 251 rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre permanecen en Gaza, incluidos los cuerpos de al menos 34 muertos confirmados por las FDI. Hamás liberó a 105 civiles durante una tregua de una semana a finales de noviembre, y antes de eso fueron liberados cuatro rehenes. Ocho rehenes han sido rescatados con vida por las tropas, y también se han recuperado los cuerpos de 38 rehenes, incluidos tres asesinados por error por los militares cuando intentaban escapar de sus captores. Hamás también retiene a dos civiles israelíes que entraron en la Franja en 2014 y 2015, así como los cuerpos de dos soldados de las FDI que murieron en 2014. La presión de los familiares se ha convertido en una bomba de relojería para el gobierno de Netanyahu.