"No hay contaminación nuclear" tras ataque de Israel a la planta de enriquecimiento de uranio en Irán

El ataque de Israel a una instalación nuclear clave en el centro de Irán el viernes no provocó contaminación nuclear, informaron los medios estatales. "El ataque a Natanz no ha provocado contaminación nuclear hasta ahora", indicó la agencia oficial de noticias IRNA citando al subjefe de policía de la provincia de Isfahan, y agregó que hasta el momento no se han reportado muertes por el ataque.

Las fuerzas armadas iraníes aseguraron que "no tendrán límites" en su respuesta a Israel tras sus ataques contra la capital, Teherán, y varias ciudades del país.

"Ahora que el régimen terrorista que ocupa Al Quds (Jerusalén) ha cruzado todas las líneas rojas", "no hay límites en la respuesta a este crimen", afirmó el Estado Mayor del ejército en un comunicado.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que la primera oleada de ataques aéreos fueron llevados a cabo "con éxito". "Realizamos un ataque inicial con éxito y, con la ayuda de Dios, lograremos mucho más", expresó Netanyahu en una declaración por video. "Golpeamos al alto mando, golpeamos a científicos de alto nivel que impulsan el desarrollo de bombas atómicas, golpeamos instalaciones nucleares", agregó el dirigente.

Según la televisión estatal iraní, el jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas, el general Mohammed Bagheri, murió en el ataque israelí. Los ataques también costaron la vida a Hosein Salami, jefe de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, informó la agencia de noticias iraní Tasnim.

Esta misma agencia informó que al menos seis expertos nucleares murieron en estos ataques. "Abdolhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Amirhossein Feqhi, Motalleblizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi y Fereydoun Abbasi fueron los científicos nucleares martirizados", detalló la agencia. A primera hora del viernes, Netanyahu declaró que la operación militar contra Irán continuará "tantos días como sea necesario".