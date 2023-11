El hijo del fundador de Hamás avisa a Israel del peligro de liberar a los jefes del grupo y pide matarlos a todos, incluido su padre

No todos los palestinos están con Hamás. Ni tan siquiera los familiares de este grupo radical gazatí que orquestó el asesinato de más de 1.200 civiles y soldados israelíes el pasado 7 de octubre. La prueba más evidente es Mosab Hassan Yousef, hijo del cofundador de Hamás, Sheikh Hassan Yousef. En una inusual declaración difundida en su cuenta de Twitter, Mosab ha pedido a Israel que mate a todos los dirigentes de Hamás, incluido su padre, si éstos no liberan a los rehenes que aún están secuestrados en Gaza, unos 170.

"Hamás ha estado librando una guerra psicológica contra la humanidad. Quieren liberar a miles de asesinos en masa a cambio de los rehenes israelíes. Pero Israel no puede permitírselo", alerta Youseb. "Tampoco la humanidad puede permitírselo, porque la liberación de asesinos en masa significará la muerte de muchas otras personas inocentes", afirmó el joven, quien pidió encarecidamente a las autoridades hebreas que no hagan concesiones y alertó de que Hamás intentará prolongar las negociaciones indefinidamente para evitar el fin del alto el fuego, informa Jerusalem Post.

También tiene duras palabras para los militares israelíes: "Entiendo que Israel tuvo que hacer concesiones en las últimas dos semanas para liberar a niños, mujeres, ancianos y civiles indefensos. Pero los rehenes restantes, especialmente los soldados, que son los que no supieron defenderse ni defender a los civiles en las comunidades del sur atacadas, deben ser tratados como prisioneros de guerra e Israel debe cambiar su prioridad para iniciar una ofensiva que se centre en erradicar a Hamás".

En concreto, ha pedido asesinar a prisioneros islamistas como Ibrahim Hamed y Abdullah Barghouti. "Si Hamás no devuelve a los rehenes israelíes, Israel debe ejecutar en prisión a los principales líderes de Hamas, especialmente a los asesinos en masa. Y cuando digo ejecutar a los principales líderes de Hamás , me refiero a que no haya excepciones. Eso incluye a mi propio padre, el cofundador del movimiento Hamás. En esta guerra, no hay excepciones", añadió Yousef, quien admitió: "Cometí un error hace 10 o 15 años cuando le salvé la vida muchas veces. Se suponía que debía morir por sus acciones. Le salvé la vida. Las cosas no cambiaron, las cosas empeoraron".

A su juicio, el gobierno israelí no debe excarcelar a los jefes de Hamás que tiene delitos de sangre, a los que llama "la cabeza de la serpiente". "La cabeza de la serpiente en este momento no está en Qatar o en Gaza, está en las prisiones israelíes. Si Israel sabe cómo gestionar y jugar esta carta contra Hamás, les garantizo el regreso de todos los rehenes y la derrota de Hamás".

Al mismo tiempo, Yousef reclama al gobierno de Benjamin Netanyahu que trate a Qatar como un estado enemigo hasta que las autoridades de este país expulsen a los dirigentes de Hamás que viven allí exiliados. En concreto exige que se les dé un plazo de un mes para echar a los jefes de la milicia terrorista y aconseja asesinarlos en Qatar incluso si no son expulsados. Recientemente, Netanyahu ordenó a los servicios de inteligencia matar a los líderes de Hamás en cualquier parte del mundo.