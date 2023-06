Un hombre vuelve a suspender la Selectividad después de presentarse 27 veces: "No lo entiendo"

La Selectividad se refiere al periodo de pruebas de acceso a la Universidad, en el que los alumnos tienen que aprobar ciertos exámenes para obtener una nota que les permita estudiar la carrera universitaria que deseen. En cada país, tienen unas normas que difieren en mayor o menor medida a las de España, pero todos tienen este tipo de controlar para admitir alumnos en las universidades. Los hay quienes pasan a la primera, y otros que necesitan más tiempo. Así, un hombre de 56 años consiguió un hecho insólito después de presentarse y volver a suspender la Selectividad en China tras 27 intentos.

Según explica Cover News, Liang Shi, este ciudadano chino, tampoco consiguió pasar el gaokao, la Selectividad del país asiático, después de haberlo intentado en veintiséis ocasiones anteriores y suspender. En la convocatoria de este año, Shi obtuvo 424 puntos de un total de 750, quedándose a 34 puntos de los necesarios para ser admitido en el segundo grupo de universidades de la provincia de Sichuan.

"Traté de responder las primeras preguntas con mejor letra, lo que significó que me quedé sin tiempo. Tenía dos preguntas importantes sin responder cuando faltaban solo unos minutos para el final", explicó al medio.

La primera vez que Shi se presentó a estas pruebas de acceso a la Universidad fue en 1983. Tras los primeros intentos fallidos y sin éxito, sus padres le convencieron de que cursase estudios superiores en una escuela técnica. Un año después de entrar en el centro, el hombre supo que no quería trabajar de eso en el futuro, así que renunció y volvió a su objetivo de aprobar la Selectividad. No obstante, no ha estado desempleado y sin ganarse la vida, pues ha estado trabajando en diferentes oficios y ganando el dinero suficiente para subsistir. Además, este hombre es un millonario que, según asegura, solo quiere "ser intelectual". "No puedes terminar tu vida sin ir a la universidad, sería como si te faltara algo".

Desde 2010, se ha presentado todos los años, y en las últimas dos convocatorias, lo ha hecho por la rama de artes liberales dejando la de materias científicas, que era la que quería. Ahora, a sus 56 años, sabe que "quien la sigue, la consigue", por lo que buscará aprobar en su vigésimo octavo intento.

Gaokao, la temible selectividad de China

El gaokao, o Examen Nacional de Acceso a la Universidad, se refiere a la prueba que se celebra anualmente en China continental, similar a la EBAU o EVAU en España. Constan de dos lotes (o notas de corte) y las universidades se quedan con los estudiantes del primer lote. El gaokao dura dos días, aunque en algunos lugares puede durar tres. Algunas de las materias de las que los estudiantes se examinan son matemáticas, lengua e idioma extranjero (generalmente inglés) u otras asignaturas como historia, política, geografía, biología, física o química.

La selectividad en China es considerada la prueba de acceso a la universidad más difícil del mundo, y desde 2016, copiar en el gaokao es un crimen incluido en el Código Penal de China y punible con hasta siete años de prisión.