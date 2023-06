La Universidad de Córdoba pierde 38 exámenes de Selectividad: "Ponía que no nos habíamos presentado"

Ningún alumno espera que una Universidad le pierda sus exámenes de Selectividad. Sin embargo, eso es lo que ha ocurrido en la PEvAU de la sede de Rute, en Córdoba, con 38 exámenes. "Cuatro de Griego y 34 de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales", tal y como ha informado la Universidad de Córdoba (UCO).

La Universidad, al parecer, no fue consciente del extravío de esos exámenes. O, al menos, no lo comunicaron hasta ayer al mediodía a los alumnos afectados. A través de una llamada, en la que los alumnos tenían muchas preguntas y la Universidad no daba ninguna respuesta. "Yo rompí a llorar", cuenta Cristina Caballero, una de las alumnas afectadas por la pérdida del examen de Matemáticas. Sin embargo, desde la UCO solo le repetían que se tenía que presentar hoy a la 13:00 horas a realizar de nuevo el examen, si no le contaría como 'no presentado' y su nota sería un 0.

Los alumnos piensan denunciar a la UCO aunque hoy sí se presentarán al examen

Pese a que los alumnos quieren denunciar a la Universidad de Córdoba por lo ocurrido, hoy la mayoría sí tiene pensado presentarse al examen, dado que aunque haya sido un error de la UCO, es un claro perjuicio para ellos: "Nos vamos a presentar por el simple hecho de que si no nos presentamos tenemos un 0", explica María Ramírez, otra de las alumnas afectadas. Lo que desconocen los alumnos es si serán más benévolos a la hora de corregir. Muchos de ellos ya estaban de vacaciones y no se acordaban de parte del temario. Sobre todo las alumnas de Griego, que "tienen un temario de literatura extenso", tal y como recalcó Cristina Caballero.

Ayer, a las 8 horas de la mañana, estos alumnos de Rute se conectaron a la sede digital de la Universidad de Córdoba para ver sus notas. Su sorpresa fue que en varias asignaturas aparecía 'no presentado' cuando sí habían realizado el examen. Esto no ocurrió solo con Matemáticas Aplicadas y Griego, sino que también pasó con Física, Latín y Filosofía. Es decir, ocurrió con todos los exámenes que se habían realizado durante la segunda jornada de Selectividad.

Imagen de las notas provisionales de Selectividad de un alumno donde aparece como 'no presentado' en las asignaturas de Física y Matemáticas II La Razón

Los alumnos al ver el error comenzaron a llamar a la UCO para obtener una explicación. Desde la Universidad les transmitieron tranquilidad y les dijeron que se trataba de un "error informático", que sería resuelto a lo largo de la mañana.

Al mediodía, el instituto mandó un email a los afectados diciéndoles que se habían perdido los exámenes de "Latín y Matemáticas Aplicadas". Minutos después recibieron otro correo electrónico en el que exponían que los exámenes perdidos eran de Griego y no de Latín.

Mensaje desde el Instituto donde se les informa a los alumnos de que han sido perdidos sus exámenes La Razón

Más tarde, llegó la llamada directa de la Universidad de Córdoba a cada uno de los alumnos. Tenían muchas dudas, pero desde la UCO se mostraban implacables. Un compañero de María Ramírez les preguntó directamente "si el examen iba a ser más fácil por lo ocurrido", pero le contestaron que no.

Cristina Caballero lamentó que la UCO no se portó bien con ella: "Me hablaron super mal, les dije que era una falta de responsabilidad tremenda y su respuesta fue que disponían de más de 4.000 exámenes y que no podían con todos".

La respuesta provocó un sentimiento de estupefacción a la alumna, que quiso saber qué pasaría si no acudía qué pasaría, a lo que simplemente le respondieron que tendría un 0. "Son las formas de decir que los han perdido, yo me puse a llorar, no me lo podía creer", añade Caballero.

La alumna no entiende cómo hasta ayer no se habían dado cuenta de la falta de los exámenes y cree que la UCO era consciente desde antes pero que no quiso decir nada por si acababan apareciendo, como ocurrió con los exámenes de Física, Latín y Filosofía, que fueron localizados a lo largo del día, tal y como señalaron varios estudiantes que recibieron la nota de las asignaturas a las 19:00 horas, como fue el caso de Francisco Tejero.

Falta de tiempo y prisas

El error fue de la Universidad pero quien lo paga en este caso son los alumnos que ayer se tuvieron que volver a poner a estudiar después de que los exámenes salieran salido "muy bien" en la mayoría de los casos.

Cristina Caballero no comprende por qué no les dejaron más días para estudiar. De hecho, propuso retrasarlo al lunes para tener el fin de semana para repasar: "Nos parece muy injusto. No se pudieron dar cuenta de la pérdida ayer. Tampoco tuvieron la decencia de dejarnos hasta el lunes por lo menos. Yo ya estaba de vacaciones. Se me han olvidado fórmulas y me las he tenido que estudiar de nuevo".

Cristina, al menos, estaba de vacaciones en su pueblo. Sin embargo, un compañero suyo se encontraba en Madrid cuando se enteró de lo ocurrido. Explicó a la UCO, según relata Cristina, que no podía regresar a Córdoba a realizar el examen y la única solución que le dieron fue que "se presentara a la convocatoria extraordinaria".

Pese a todo, los alumnos esperan tener las notas de unos exámenes a los que se han tenido que presentar entre dudas y muchos nervios el lunes a primera hora. Nervios que se acentúan en el caso de María Ramírez y otros de sus compañeros porque la nota del examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales les cuenta tanto para la fase general como para la fase específica. Además, a María y a Cristina les pondera triple en la fase específica para la carrera de Magisterio de Primaria, por lo que se jugaban gran parte de su futuro. Ambas necesitan una buena nota. María quiere estudiar la carrera en Granada y necesita piden un 9,5. Cristina quiere ir a Málaga, donde la nota de corte se sitúa en un 10,470.