Idaho quiere convertir el pelotón de fusilamiento en el principal método de ejecución de presos en 2026

El Estado de Idaho, situado al norte de Estados Unidos, pretende convertir los pelotones de fusilamiento en el principal método de ejecución para aquellos presos que han sido condenados a muerte. Esta medida ya ha pasado por el Senado y, si recibe el visto bueno del gobernador Brad Little, entraría en vigor en 2026.

Según recogen medios estadounidenses, el proyecto de ley ha sido impulsado por el senador republicano Doug Ricks, quien busca que este tipo de ejecución, que ya se contempla en la ley como método alternativo, pase a ser el procedimiento común.

Ricks ha justificado la polémica iniciativa remitiéndose al caso del asesino en serie Thomas Eugene Creech, quien fue sentenciado a pena de muerte. En el momento de su ejecución en 2024, el equipo médico de la prisión estatal declaró que no logró administrarle el fármaco letal al no encontrar venas tras varios intentos, por lo que la ejecución acabó siendo pospuesta.

"Es bastante seguro"

En base a este episodio, Doug Ricks ha argumentado a favor del fusilamiento, afirmando que "es bastante seguro (...) No será algo que se haga a medias" y que se trata de un método más humano. De igual manera, el senador ha propuesto la posibilidad de que los disparos sean realizados por una máquina, en lugar de por personal voluntario de la prisión donde se lleve a cabo la ejecución.

Fue el pasado miércoles cuando el Senado de Idaho aprobó el proyecto de ley, quedando a la espera de ser refrendado por el gobernador del estado, Brad Little, también perteneciente al Partido Republicano. Una vez sea firmado, podría entrar en vigor el 1 de julio de 2026.

114 personas han sido ejecutadas desde 1608

Lo cierto es que este método de ejecución está vigente en Idaho desde 2023, como alternativa, en aquellos casos en los que los funcionarios no puedan acceder a la medicación por diversos motivos, para acabar con la vida de los reos. En este sentido, Idaho no es una excepción, ya que, como recoge la agencia de noticias Associated Press, Misisipi, Oklahoma, Utah y Carolina del Sur también permiten el uso de pelotones de fusilamiento en determinadas circunstancias.

El medio citado apunta que, desde 1608, al menos 114 prisioneros civiles han sido ejecutados a través de esta vía, y solo tres han tenido lugar desde 1977. Este viernes, tras 15 años, el estado de Carolina del Sur llevará a cabo una ejecución por fusilamiento.