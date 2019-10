Irak prohíbe a las tropas de

Mientras que los líderes de Turquía y Rusia se reúnen en Sochi para entablar negociaciones sobre la zona segura al noreste de Siria, EE UU se ha visto envuelto en un conflicto con Irak. Los iraquíes no han autorizado a las tropas estadounidenses a desplegarse en su territorio, lo que supone una contradicción con el anuncio realizado ayer por el secretario de Defensa, Mark Esper.

“Las fuerzas estadounidenses recibieron la aprobación para ingresar en la región del Kurdistán para que puedan ser transportadas fuera de Irak. No hay permiso otorgdo para permanecer en Irak” rezaba el comunicado emitido por el Ejército.

Desde Washington la respuesta no se hizo esperar y apenas 24 horas después, Esper matizó sus declaraciones diciendo que “el objetivo no era permanecer en Irak de forma indeterminada, el objetivo era retirar a nuestros soldados y eventualmente traerlos de vuelta a casa”. Esper dijo que los detalles de la operación aún no han sido tratados en profundidad, y que lo hará mañana junto al Ministro de Defensa iraquí.