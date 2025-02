Irán descarta negociar con EE UU como respuesta a las sanciones de Trump hacia su industria del petróleo

La República Islámica de Irán, a través de su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, ha advertido que no habrá ningún tipo de negociación o contacto directo con la Administración Trump mientras esta mantenga la "máxima presión" un día después de que el gobierno de Estados Unidos anuncie una nueva batería de sanciones hacia personas y entidades iraníes.

"La posición de Irán en las negociaciones por el armamento nuclear es clara, y es que no vamos a negociar mientras haya presiones y sanciones. No hay posibilidad de negociaciones directas entre nosotros y los Estados Unidos mientras se aplique una presión máxima de esta manera", aseguró Araqchi, acompañado por su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

Precisamente, ha aprovechado la comparecencia para asegurar que Irán se acercará más a Rusia y China, a quienes ha calificado de "amigos", siendo los tres países parte de la alianza entre países BRICS.

Lavrov, por su parte, ha aprovechado para resaltar que Moscú y Teherán seguirán colaborando a nivel internacional ante las sanciones "ilegales" de los países occidentales, coincidiendo con su contraparte iraní que estas son inaceptables.

Concretamente, Estados Unidos anunció ayer lunes que impondrá nuevas sanciones hacia la industria petrolera iraní, siendo sus objetivos más de 30 brokers, empresas de transporte marítimo y operadores de camiones cisterna, por su papel en la cadena de suministro del crudo de Irán, según aseguró el Departamento del Tesoro.

"Irán sigue confiando una oscura red de navíos, transportistas y brokers para facilitar sus ventas de petróleo y financiar sus actividades desestabilizadoras", aseguró Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, quien añadió que EE UU "empleará todas sus herramientas a su disposición" para afectar la venta del petróleo iraní.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restauró, a principios de este mes de febrero, la campaña de máxima presión hacia Irán, teniendo como objetivo principal la industria del crudo de Irán para evitar que la República Islámica cuente con su propio arsenal nuclear.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov visits Tehran ABEDIN TAHERKENAREH Agencia EFE

Triplica su presupuesto militar

Por otra parte, la semana pasada Irán confirmó que triplicará su presupuesto en las fuerzas armadas durante este año 2025, mandando un mensaje claro, en este caso, a Estados Unidos, con quien mantiene relaciones tensas tras la vuelta de Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, y a Israel.

Aunque los tambores de guerra no suenan en el régimen ayatolá, con este aumento de la inversión militar lo cierto es que el tiempo de negociaciones, en palabras del miembro del comité de Seguridad Nacional y Política Extranjera, Ahmad Bakhshayesh, ha terminado: "No se puede interpretar exactamente de esa manera, pero un aumento significativo del presupuesto militar significa que no negociamos y que las negociaciones no forman parte de nuestra agenda", declaró el diputado iraní al portal Ruydad 24.

Este incremento presupuestario ya fue anunciado por el presidente Masoud Pezeskhian en el mes de octubre de 2024, y la portavoz gubernametal Fatemeh Mohajerani detalló que el principal propósito de este aumento es "reforzar" las capacidades defensivas de Irán.

Por comparar, el presupuesto del año pasado a las fuerzas armadas fue de 7.220 trillones de riales iraníes, que haciendo el cambio monetario, equivalen a 15.7 billones de dólares estadounidenses. Según cálculos del medio Iran International, esta cantidad llegaría, aproximadamente, a superar los 21 millones de riales, equivaliendo a 46 billones de dólares.