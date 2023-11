Ivanka, la última de la familia Trump en declarar en la corte de Nueva York

Donald Trump está acostumbrado a salirse con la suya, pero esta vez se ha topado con un hueso duro de roer. El juez Arthur Engoron, que está al frente del juicio civil por fraude fiscal que enfrenta el exmandatario y su Organización Trump en Nueva York, ha dejado claro, una vez más, que es él quien dicta las reglas. El magistrado se ha propuesto seguir los procedimientos judiciales habituales que se aplicarían a cualquier mortal en este tipo de casos, independientemente de si es expresidente de Estados Unidos. Por eso, a pesar de que Trump ha tratado por todos los medios de desvincular a su hija del proceso legal, este miércoles Ivanka Trump ha subido al estrado para prestar declaración ante el juez.

A diferencia de su padre y sus hermanos, IvankaTrump no ha sido demandada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. En un principio sí fue coacusada, pero un tribunal de apelaciones la sacó del caso el pasado junio. La hija mayor del expresidente declara en calidad de testigo citada por la Fiscalía. Su equipo de abogados trató de apelar la decisión alegando que no quería dejar solos a sus hijos y que ella ya no formaba parte de la empresa familiar, pero el juez no lo ha permitido y la ha obligado a viajar a Nueva York, en una decisión que más tarde ha ratificado un tribunal de apelaciones. Para Letitia James, interrogar a Ivanka es clave en este proceso porque está ¨inextricablemente ligada¨ al negocio de su padre y se ¨benefició personalmente de él¨, ha dicho la funcionaria a las puertas de la Corte neoyorquina poco antes de comenzar la jornada judicial.

Los Trump aseguran que Ivanka no tiene nada que ver con lo que se está juzgando estos días en la Gran Manzana, pero la oficina del fiscal defiende que la compañía ha comprado seguros para ella y sus negocios, administrado su personal doméstico, pagado sus honorarios legales, así como las facturas de las tarjetas de crédito.

Además, Ivanka fue vicepresidenta, como sus hermanos, de la Organización Trump antes de convertirse en asesora principal no remunerada de su padre cuando éste pasó a ser el presidente de EE UU.

En este sentido, y a pesar de su importante posición en la empresa en ese momento, Ivanka ha seguido la misma estrategia que sus hermanos, asegurar que sus conocimientos sobre la contabilidad de la Organización Trump eran limitados.

¨No sé, específicamente, que se preparó en su nombre para él (su padre) como persona, separada y distinta de la organización y las propiedades en las que estaba trabajando¨, dijo Ivanka Trump bajo juramento cuando se llevó a cabo la investigación de este caso hace un año y medio por parte de la Fiscalía, unas pesquisas que más tarde conducirían a la demanda judicial.

La hija mayor del expresidente, que ha llegado al bajo Manhattan en medio de una gran expectación mediática incluso mayor que la que esperaba a su padre cuando declaró el lunes, ha explicado que recibió en el año 2022 un beneficio por la venta de un edificio de la Antigua Oficina de Correos, pero no le suena haber recibido nada por parte de la Organización Trump desde el año 2017, cuando decidió mudarse a Washington para trabajar en la Casa Blanca.

Ivanka se ha distanciado completamente del polémico tríplex en la Torre Trump de Nueva York, asegurando que ¨cómo les dije hace un año y medio (durante la investigación), no estuve involucrada en su declaración financiera, por lo que no puedo decir que se tuvo en cuenta y que no¨.

El pasado lunes su padre, Donald, aseguraba que quizá se dieron unas medidas erróneas del apartamento porque se incluyeron los espacios de los ascensores, y eso explicaría que se anotara como un lugar más grande del que realmente es.

Gran parte de los asuntos que se discutieron ayer en la Corte son anteriores a 2014, por lo que el equipo legal de Ivanka Trump ha tratado de discutir el plazo de prescripción de los mismos. Pero en la jornada de ayer el juez Engoron desestimó gran parte de las objeciones de la defensa durante el interrogatorio de la Fiscalía, asegurando que la acusación puede hacer preguntas y utilizar evidencia que no había llegado al plazo de inscripción para su confirmación como parte del proceso con el fin de demostrar su teoría acusatoria.

Los últimos 15 días no han sido fáciles para la familia Trump. El expresidente y tres de sus cuatro hijos han subido uno por uno al estrado de la corte de Nueva York. El proceso, que arrancó el pasado 2 de octubre se espera que finalice a mediados de diciembre, aunque esto sería solo sería un preámbulo del año legal que tiene por delante el exmandatario. El 2024 se presenta complicado para Donald Trump, que enfrenta 91 cargos criminales en cuatro causas penales distintas, cuyos juicios se celebrarán en cuatro estados diferentes del país.