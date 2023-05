El jefe de Wagner ofreció a Ucrania la ubicación de las tropas rusas a cambio de la toma de Bajmut

El responsable del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeniy Prigozhin, se habría ofrecido a revelar las ubicaciones de las posiciones rusas a la inteligencia ucraniana a cambio de la toma Bajmut, según ha publicado el diario "The Washington Post" citando al servicio de inteligencia estadounidense.

Según esta filtración al medio norteamericano, Prigozhin ofreció a la Dirección Principal de Inteligencia Militar (GUR) de Ucrania información sobre la ubicación de las posiciones en que estaban situadas las tropas rusas a cambio de una retirada ucraniana de la localidad sitiada en torno a la cual los mercenarios de Wagner mentiene un estrecho cerco pero que, hasta la fecha, han sido incapaces de cerrar. Dos funcionarios ucranianos anónimos confirmaron que Prigozhin había hablado con funcionarios de la GUR en numerosas ocasiones. Según los informes, Ucrania rechazó la oferta porque, entre otras cosas, no confiaba en la oferta. De hecho, algunos documentos indican que Kiev sospecha que el Kremlin está al tanto de la comunicación de Prigozhin con la inteligencia ucraniana.

The Washington Post informó que el líder de Wagner instó a los funcionarios ucranianos a atacar a las fuerzas rusas y reveló que éstas sufrían serían serios problemas con las municiones, lo cual afectaba seriamente a la moral de la tropa.

Los informes de las ofertas de Prigozhin para cooperar con la inteligencia ucraniana desencadenaron una respuesta mixta dentro de Rusia.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, desestimó las acusaciones el 15 de mayo y afirmó que, aunque no puede comentar la información, "parece otro engaño más" y que no creen que Prigozhin cooperare con la inteligencia ucraniana. Por su parte, el parlamentario de la Duma estatal, Viktor Sobolev, advirtió de que los militares movilizados que decidan unirse a las filas de la compañía militar privada Wagner (PMC) enfrentarán de 10 a 15 años de prisión porque este grupo es una formación armada ilegal dentro de Rusia. No está claro si los comentarios de Sobolev se hicieron en respuesta a las acusaciones.

La posible cooperación de Prigozhin con la inteligencia ucraniana habría sido parte de su disputa con el Ministerio de Defensa ruso en lugar de un ataque contra el presidente ruso Vladimir Putin. Según el Institute of the Study of War (ISW), Prigozhin está compitiendo con el Ministerio de Defensa ruso por el favor de Putin, pero involuntariamente alarmó a éste con sus ambiciones político-militares. El acercamiento informado de Prigozhin a la inteligencia ucraniana probablemente habría sido parte de un esfuerzo por ganarse el favor del presidente ruso. De hecho, si conseguía una rápida victoria en Bajmut dañaba a un tiempo a las fuerzas convencionales rusas. Prigozhin recientemente se retractó de sus comentarios del 9 de mayo que indirectamente se burlaban de Putin, lo que indica además que es consciente de su dependencia del presidente y no tiene la intención de enemistarse con él.

Es poco probable que las acusaciones hagan que el Kremlin destituya a Prigozhin en el corto plazo, pero pueden contribuir a los esfuerzos para desacreditarle. El Kremlin probablemente sospecha o está al tanto de las comunicaciones de Prigozhin con la inteligencia ucraniana y probablemente la información de The Washington Post no le tomó por sorpresa.