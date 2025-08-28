Una jinete británica muere aplastada por su caballo después de que este no lograse realizar un salto

Una jinete británica murió después de quedar atrapada debajo de su caballo cuando este cayó contra una valla y aterrizó encima de ella, según una investigación. El fallecimiento de Sarah Yorke, una docente de 37 años, tuvo lugar en el evento de equitación Aston-le-Walls Horse Trials en Northamptonshire, Reino Unido, cuando su caballo no logró completar un salto y la aplastó, causando lesiones irreparables.

La forense principal del caso, Anne Pember, confirmó oficialmente que las causas del fallecimiento fueron lesiones graves en el pecho y el abdomen. La noticia provocó un profundo dolor entre familiares, amigos y la comunidad educativa, quienes describieron su pérdida como un duro golpe para todos los que la conocían.

Sarah Yorke, originaria de Mid Wales, era una maestra en una escuela primaria de Norbury, Shropshire. Su director, Les Ball, la recordó en unas palabras al medio inglés Dailly Mirror como una profesional "inspiradora y llena de energía", cuya pasión por la enseñanza y el deporte iban más allá de las aulas.

Un legado educativo y de dedicación

La comunidad escolar ha manifestado su profundo dolor ante la pérdida de esta docente extraordinaria. Ball enfatizó que Sarah era un apoyo constante para sus colegas, alguien que se preocupaba genuinamente por el bienestar de los demás y que siempre estaba dispuesta a tender una mano amiga.

British Eventing, la organización rectora del deporte de equitación en el Reino Unido, ha anunciado una revisión profunda del incidente. El objetivo principal es implementar mejores protocolos de seguridad que prevengan tragedias similares en futuras competiciones.

Su familia, profundamente golpeada por la pérdida, ha agradecido públicamente las muestras de apoyo recibidas durante este difícil momento, destacando la importancia de celebrar la vida y la pasión de Sarah por la enseñanza y la hípica.