Sarkozy será puesto en libertad bajo supervisión judicial este lunes: "Ha sido muy duro"

El Tribunal de Apelación de París aceptó este lunes la solicitud de liberación presentada por la fiscalía en favor del expresidente Nicolas Sarkozy, quien llevaba veinte días en prisión tras ser condenado en el caso de la presunta financiación libia de su campaña presidencial de 2007, informa el diario Le Figaro.

La decisión fue dictada a las 13:30 horas y establece que “no existía riesgo de ocultamiento de pruebas, presión o colusión”, por lo que “la detención continuada no está justificada”, según declaró la fiscalía.

El tribunal decretó la libertad vigilada de Sarkozy bajo la condición de no abandonar el territorio francés. De este modo, el exmandatario debería abandonar la prisión de La Santé durante la jornada de este lunes, tras casi tres semanas de reclusión.

Sarkozy había ingresado en este centro penitenciario parisino el 21 de octubre, en el marco del proceso judicial por el supuesto financiamiento irregular de su campaña con fondos procedentes del régimen libio de Muamar el Gadafi.

Horas antes de conocerse la decisión, el propio Sarkozy había descrito su experiencia en prisión como “muy dura” y “agotadora”, según declaraciones filtradas a medios franceses. El expresidente, de 69 años, permaneció en una celda individual bajo medidas de seguridad reforzadas, lo que, de acuerdo con su entorno, afectó a su salud y ánimo.