Un juicio televisado de Trump rivalizaría en audiencia con la Super Bowl

Un juicio penal televisado contra el expresidente Donald Trump podría atraer una audiencia que rivalice con los eventos deportivos más grandes de EE UU, la final de la Super Bowl.

"Va a haber mucha cobertura", explica a la resita "Newsweek" el veterano consultor de medios Brad Adgate. "La explosión inicial hará algo casi como un Super Bowl en términos de vistas".

Trump fue acusado por cuarta vez el lunes por la noche por un jurado en el condado de Fulton, Georgia, quien lo acusó de 13 cargos de delitos graves relacionados con la interferencia electoral, incluidas presuntas violaciones de la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos (RICO) del estado. La acusación establece lo que podría ser el único juicio de Trump que se transmite por televisión en vivo.

Aunque no se han permitido las cámaras en las salas de los tribunales de casos penales federales, muchos tribunales estatales permiten fotos y vídeos. Se sabe que Georgia, en particular, favorece las salas de audiencia abiertas, que la corte suprema del estado considera un "elemento indispensable" de un sistema judicial efectivo. La decisión se dejará en última instancia al juez que preside el caso.

Adgate estima que si el juez concede la solicitud de los medios, el juicio de Trump podría tener alrededor de 100 millones de visitas en el primer día de transmisión.

"El evento político más visto fue el primer debate entre Hillary Clinton y Donald Trump en 2016, que fue de 84 millones [de espectadores]", explica Adgate. "Si esto será televisado por una docena de cadenas de televisión, sin incluir la transmisión... Al menos el día de la inauguración será en algún lugar cercano a los 100 millones".

El juego del Super Bowl LVII de febrero atrajo una audiencia promedio de 115,1 millones de espectadores, lo que convierte al juego de campeonato de 2022 en el Super Bowl más visto de la historia. Esos números, proporcionados por la agencia de calificación Nielsen Media Research, también incluyen la transmisión digital. El año anterior, el Super Bowl LVI atrajo un promedio de 95,2 millones de espectadores.

Aunque Adgate afirma que el comienzo de un juicio de Trump sería muy observado, dijo que la cobertura de la sala del tribunal tiende a ser bastante aburrida para los espectadores, por lo que esas cifras no serían sostenibles para un juicio que se lleva a cabo durante varias semanas, como ocurre con la mayoría de los casos.

Dado que Trump también enfrenta cargos federales y estatales en Nueva York, el momento del juicio en Georgia también podría diluir la audiencia, advierte Adgate.

"Va a haber una gran cantidad de factor de fatiga que los espectadores tendrán con todos estos testimonios en curso y la cobertura que recibirán", dijo. "¿Esta va a ser la primera audiencia en la corte? ¿La segunda? ¿La tercera? ¿La cuarta?"

Un juicio de Trump televisado también pondría a Fox News en el banquillo. La cadena conservadora ha enfrentado críticas en el pasado por sus decisiones de cobertura. El año pasado, Fox no transmitió en vivo las audiencias del comité de la Cámara del 6 de enero, mientras que otras cadenas importantes sí lo hicieron.

Sin embargo, cuando se trata de un juicio de Trump, es poco probable que Fox pueda evitar la cobertura en vivo.“Si quie ren llamarse a sí mismos una red de noticias, no sé cómo no pueden cubrir esto”, dijo Adgate. "Obviamente sería muy diferente de lo que otras cadenas estarían hablando... pero realmente no creo que puedan salirse con la suya sin cubrir al menos los primeros días de la audiencia".

Otros expertos de la industria estuvieron de acuerdo y agregaron que la cobertura de la audiencia también sería una oportunidad financiera demasiado importante para que los ejecutivos de Fox se la salten.

"Los índices de audiencia serán demasiado para que Fox los resista", explica James Haggerty, consultor de comunicaciones especializado en litigios de alto perfil . "Tomarán medidas, sin duda, para evitar sus errores del pasado, pero hay demasiado dinero en juego. De hecho, espero que CNN transmita todo o la mayor parte de un juicio de Trump también".

"FOX se beneficiaría enormemente", dijo también a "Newsweek" el experto en relaciones públicas Richard Laermer. "Si bien Rupert Murdoch puede parecer estar 'en contra' de Trump, es obvio que sus televidentes todavía están entretenidos con las payasadas del expresidente y eso hace que su base de televisión sea buena. La base es la audiencia de FOX. Así que es un ganar-ganar".