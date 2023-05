Kalashnikov ve un filón en Ucrania y se lanza a la producción de drones tácticos

Alan Lushnikov, presidente de la empresa Kalashnikov, ha anunciado para este año un cambio de rumbo en su política, influido por el curso de la guerra de Ucrania. El famoso fabricante del fusil Kalashnikov quiere volcarse a la producción vehículos tácticos aéreos no tripulados, los populares drones que son parte esencial de la estrategia de Rusia para atacar territorio ucraniano. Hasta ahora, la fuerza aérea del Kremlin ha comprado miles de unidades de aviones no tripulados a Irán a bajo coste de. En este contexto, Kalashnikov ha creado una división de sus propios vehículos aéreos no tripulados (UAV) y está multiplicando la producción de drones.

Actualmente, la empresa rusa produce helicópteros de reconocimiento y ataque, así como municiones, productos que a tenor de la guerra están siendo muy demandados. Con la nueva división centrada en los aparatos no tripulados, la empresa espera proporcionar soporte a las ingentes necesidades de la fuerza armada rusa.

En abril, el presidente Vladimir Putin pidió que se simplifique la producción de drones y resaltó que el desarrollo de estos sistemas se convertiría en un área clave para Rusia. Poco después, la planta de Obukhov, que forma parte de la empresa estatal de defensa Almaz-Antey, anunció este mes que que comenzaría a producir entre 2.000 y 3.000 drones Dobrynya-2 cada mes a partir de julio que serán destinados a la guerra de Ucrania.

Lushnikov explicó que los drones que produce Kaláshnikov pertenecen a la gama de aparatos tácticos, que no se lanzan desde aeródromos, sino con la mano o con catapultas. "Son (drones) de exploración y municiones", precisó el directivo, quien añadió que Kaláshnikov consolidó en la nueva división todas sus capacidades de diseño y producción de drones.

El consorcio, que se encuentra bajo sanciones de la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido y otros países por la campaña militar de Rusia en Ucrania, es el mayor fabricante de armas de fuego ligeras del país. Hasta ahora, filiales de la empresa han fabricado drones como el Lancet-3, un sistema merodeador que se caracteriza por su inusual diseño con dos pares de alas en forma de X en la parte delantera del fuselaje y en la trasera.