Zelenski, sobre la aprobación del uso de proyectiles ATACMS hacia objetivos rusos: "Los misiles hablarán por sí solos"

En el día de ayer, Joe Biden, presidente saliente de los Estados Unidos, autorizó que Ucrania, nación que mantiene un conflicto bélico con Rusia desde 2022, utilice misiles supersónicos guiados ATACMS dentro del territorio de la nación presidida por Vladimir Putin, según informó el medio estadounidense The Washington Post,

Este cambio supone un giro de la política de la Administración Biden realizada hasta ahora, ya que Ucrania no ha podido emplear, debido a las restricciones americanas, el sistema de misiles tácticos ATACMS para atacar objetivos dentro del territorio ruso. Asimismo, este hecho supone una respuesta al envío de 10.000 efectivos por parte de Corea del Norte al óblast de Kursk.

Moscú, por su parte, ha acusado a Washington de querer echar "leña al fuego" con esta flexibilización: "Es evidente que la Administración saliente en EEUU tiene intención de continuar echando leña al fuego y seguir provocando una escalada de la tensión en torno a este conflicto", declaró Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció el envío de diferentes sistemas de defensa a través de su perfil en X, aunque afirma que seguirán pidiendo material para la defensa del país: "Todavía no hemos recibido todos los sistemas necesarios por parte de nuestros aliados, pero continuaremos trabajando para conseguir ese objetivo".

Ucrania.-Biden se reunirá con Zelenski durante la conmemoración del 80 aniversario del desembarco de Normandía (Francia) Europa Press/Contacto/Adam Schul Europa Press

"Los misiles hablarán por sí solos"

Asimismo, Zelenski confirmó, aunque de manera no explícita, que es cierto el permiso estadounidense para emplear el sistema de misiles ATACMS contra objetivos en Rusia, en su habitual rueda de prensa: "Hoy se habla mucho en los medios de comunicación de que hemos recibido permiso para las acciones pertinentes. Pero los ataques no se hacen con palabras. Esas cosas no se anuncian. Los misiles hablarán por sí solos", aseguró.

Según la agencia EFE, los misiles en cuestión ATACMS suponen un sistema de ataque superficie-superficie de alta precisión, fabricados por la empresa Lockheed Martin y cuentan con un sistema de navegación autónoma.

Miden aproximadamente cuatro metros de largo, cuentan con un diámetro de 61 centímetros y con una ojiva de 226 kilogramos de explosión fragmentada. Sobre su propulsión, esta sucede por combustible sólido y pueden ser lanzados desde otros sistemas, como una plataforma M270 o el sistema móvil HIMARS.