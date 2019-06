El alcalde, Sadiq Khan, tacha de ultra al magnate y lo compara con los dictadores del siglo XX.

Trump recibirá todos los honores por parte de las instituciones británicas, pero otra cosa será el recibimiento de la calle y de Londres. Su alcalde, Sadiq Khan, publicó ayer un artículo en el que tilda de «fascista» el lenguaje trumptiano y dice desde el arranque que recibirle con honores sería deshonesto con la tradición británica de respeto al liberalismo político y la democracia. No faltan las alusiones al lamentable momento en el que Trump habló de buenas gentes en los dos lados al referirse al asesinato de una mujer por parte de un racista, neonazi y antisemita, sus «amenazas de vetar la prohibición de usar la violación como arma de guerra», «la separación forzosa de los niños pequeños y sus padres en la frontera», «el uso deliberado de la xenofobia, el racismo y el otro como táctica electoral» y, por supuesto, su monumental uso de la mentira y su lenguaje, semejante al de los dictadores del siglo XX. «No, estos no son los actos de los dictadores europeos en los años 30 y 40. Tampoco de las juntas militares de los 70 y 80. No estoy hablando de Putin o Kim Jong Un. Son las acciones de nuestro aliado más cercano, el presidente de los EE UU. Un hombre que trató de explotar los miedos de los londinenses después de los horribles ataques terroristas en nuestra ciudad». «Trump es uno de los ejemplos más notorios de la creciente amenaza global. La extrema derecha crece en todo el mundo, amenazando nuestros derechos y libertades y los valores que han definido las sociedades liberales, democráticas durante más de 70 años», escribió Khan.Además, se esperan varias protestas hasta que Trump abandone el país el miércoles. La más importante será una gran manifestación mañana en la céntrica plaza de Trafalgar mientras el presidente y Theresa May se reúnen en la residencia de Downing Street.