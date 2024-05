Llega el esperado cara a cara de la actriz porno Stormy Daniels con Trump

La actriz porno Stormy Daniels subirá previsiblemente este martes al estrado para testificar contra el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el mediático proceso judicial que se celebra contra el candidato republicano a la Casa Blanca.

Este sería el primer y esperado cara a cara entre ambos a raíz de la revelación hace seis años del acuerdo de silencio por 130.000 dólares pagado supuestamente por Trump en vísperas de las elecciones presidenciales de 2016 para comprar su silencio sobre un encuentro sexual que Daniels sostiene que tuvieron.

Según ha informado The New York Times, la declaración permitiría a los abogados defensores de Trump atacar a Daniels como extorsionista y cuestionar su credibilidad, pero también daría la oportunidad a la actriz de dar su versión, por lo que no está claro qué efecto puede tener en la imagen del líder republicano.

Daniels ofrecerá su versión sobre las circunstancias en las que, supuestamente, se produjo su encuentro íntimo de 2006, algo que Trump niega. En aquel momento la campaña de Trump se tambaleaba por la divulgación de una grabación en el set de Access Hollywood en la que se jactaba de manosear a mujeres.

Michael Bachner, un abogado defensor de la ciudad de Nueva York que no participó en el caso, dijo que si los fiscales no llamaban a Daniels a testificar, “sería simplemente un agujero evidente” que la defensa cuestionaría, según The New York Times.

Advertencia por desacato al tribunal

El testimonio de la actriz llegaría después de que el juez Juan Merchán, que supervisa el juicio penal contra Donald Trump, haya amenazado con encarcelar al expresidente por sus continuas violaciones de la orden de silencio. «Le declaro en desacato criminal por décima vez», expresó Merchán en la audiencia de este lunes. «De cara al futuro, este tribunal tendrá que considerar una sentencia de cárcel. Lo último que quiero es meterle en la cárcel».

El juez, de origen colombiano, ha constatado que las multas de 9.000 dólares que ha impuesto sobre el magnate por los nueve incumplimientos anteriores de las órdenes del tribunal no han servido como elemento disuasorio.

«Lo último que quiero hacer es meterte en la cárcel. Usted es el expresidente de Estados Unidos y posiblemente también el próximo presidente», insistió Merchán, que señalo que encarcelar al candidato republicano a las elecciones de noviembre requeriría un esfuerzo monumental en el que participarían varias fuerzas del orden, entre ellas el Servicio Secreto y el departamento penitenciario de Nueva York. «Dar ese paso sería perturbar estos procedimientos», zanjó el magistrado.