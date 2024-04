¿Irá a prisión Trump por el caso Stormy Daniels? Sus esperanzas de ser absuelto son escasas

Va a ser muy difícil para Donald Trump ganar su caso de Stormy Daniels por dinero para mantener su silencio, afirmó un experto legal. Greg Germain, profesor de derecho en la Universidad de Syracuse en Nueva York, reaccionó ante el inicio del juicio del expresidente en Manhattan.

"Al fiscal del distrito le es mucho más fácil que a Trump. A Trump le resultará muy difícil encontrar miembros del jurado de Manhattan que probablemente se pongan de su lado, ya que los votantes de Manhattan son abrumadoramente demócratas y bastante liberales", señaló Germain a Newsweek .

"La base de Trump es suburbana y rural. Generalmente le va mal en las grandes ciudades, y Manhattan es la más grande", explicó Germain. Añadió que Manhattan es uno de los distritos urbanos más liberales de Estados Unidos.

La selección del jurado se lleva a cabo este lunes en el caso de Trump para mantener su silencio. Se espera que más de 500 neoyorquinos completen cuestionarios sobre sus creencias políticas antes de elegir a 12, junto con seis jurados suplentes. Trump, el presunto candidato presidencial republicano para 2024, se ha convertido en el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en ser juzgado en un caso penal.

La fiscalía busca demostrar que antes de las elecciones presidenciales de 2016, Trump pagó a dos mujeres (la estrella de cine para adultos Daniels y la ex modelo de Playboy Karen McDougal) para que no revelaran sus presuntos romances con ellas. También está acusado de realizar pagos a un ex portero de la Torre Trump que afirmó saber que Trump supuestamente tuvo un hijo con otra mujer. Trump ha negado todas las acusaciones y dice que es el objetivo de una caza de brujas política.

La exfiscal federal Joyce Vance también dijo que era poco probable que Trump obtuviera una absolución total. En su blog legal Civil Discourse el lunes, dijo que sólo un error de procesamiento podría hacer que Trump obtenga una absolución total.

"Es muy poco probable que Trump obtenga una absoluta absolución. Eso requeriría que todos los miembros del jurado determinen que no es culpable, lo cual es muy poco probable a menos que la fiscalía tenga un defecto inesperado en sus pruebas. Es mucho más probable que los abogados de Trump busquen para un jurado reticente, pueden pasar la acusación", escribió Vance.

Vance explicó que un miembro del jurado que se resiste "es alguien que la defensa cree que estará de su lado y será capaz de mantenerse firme y negarse a votar para condenar, al menos por delitos graves, incluso si todos los demás miembros del jurado están convencidos de que ese es el resultado apropiado".