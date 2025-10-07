El logo de McDonald's no siempre es igual: el país que rompe la regla mundial

Desde sus inicios en California en 1940 como un pequeño restaurante gestionado por los hermanos Richard y Maurice McDonald, la cadena McDonald's ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores imperios globales de comida rápida. A lo largo de las décadas, McDonald’s ha evolucionado tanto en su oferta- introduciendo productos como el Big Mac, el "Cuarto de Libra" y el menú "Happy Meal", entre otros clásicos- como en su identidad visual, con los famosos arcos dorados como elemento emblemático que se convirtió en sinónimo de la marca.

Si bien es verdad que identidad visual de McDonald's, ha sufrido algunas adaptaciones menores dependiendo del país, del contexto cultural o del entorno urbano, lo cierto es que casi siempre ha mantenido la esencia reconocible a nivel global. Aun así, hay un país que se ha convertido en la excepción.

Así lo ha revelado la creadora de contenido @CarlaConWifi, en un vídeo que ya acumula cientos de visitas. En el mismo asegura: "Miren lo que me acabo de encontrar y tengo que compartir con ustedes esta curiosidad de McDonald's en Canadá, porque es el único país del mundo que tiene el logo alterado". Como muestra, en el centro de la icónica M, se puede ver una hoja de arce, tanto en el vaso de bebidas o patatas como en la propia decoración del local.

A continuación, Carla explica la historia detrás del llamativo cambio: "Resulta que cuando llegaron en 1967 aquí a Canadá, una de las cosas que dijeron es que querían diferenciarse del resto del mundo, y Canadá es bastante conocido por ser muy orgulloso de su cultura y también de su famosa hoja, así que propusieron el cambio de logo, se lo aprobaron y desde el primer día ha sido así", concluye. De hecho, la hoja de arce es tan importante en el país americano, que también se puede ver en su bandera, símbolo de la naturaleza y entorno canadiense.

Otras curiosidades

Otro de los aspectos llamativos entre los distintos McDonald's es que el menú varía en función del país, ya que a menudo se adapta a los gustos locales y costumbres culinarias. Por ejemplo, en India es muy complicado encontrar carne de vacuno, al ser un animal sagrado. Si bien está presente en más de 100 países, lo cierto es que hay otros países en los que optó por cerrar. Uno de los últimos fue Rusia. En mayo de 2022, la empresa anunció su salida definitiva, y vendió sus restaurantes a empresarios locales.