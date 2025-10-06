Alerta: Ordenan la retirada inmediata de este alimento de los supermercados por ser peligroso para el consumo

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta tras recibir información de las autoridades francesas a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF). El motivo es la posible presencia de fragmentos metálicos en un producto alimenticio.

El alimento afectado es "Confit de foie de volaille au porto/ confit de hígado de ave al oporto' de la marca Bioporc", envasado en tarro de cristal con tapa metálica, con un peso de unidad de 120 gramos. El lote implicado es el R052a con fecha de caducidad 28 de febrero de 2029.

La distribución inicial del producto se ha detectado en Cataluña, aunque no se descarta que haya llegado a otras comunidades.

Las autoridades sanitarias instan a los consumidores que tengan este producto en casa que se abstengan de consumirlo y devolverlo al punto de compra si es posible.

La alerta ya ha sido comunicada a las comunidades autónomas mediante del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La AESAN alerta por la presencia de fragmentos metálicos en confit de hígado de ave al oporto procedente de Francia Europa Press

Los datos del producto implicado son