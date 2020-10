Los ecologistas se desmarcan del Gobierno de Valls

Los miembros de Los Verdes que formaban parte del actual Gobierno francés, incluida la ministra de Vivienda Cécile Duflot, han anunciado que no seguirán en la nueva etapa del Ejecutivo, con Manuel Valls al frente, porque consideran que este cambio no es "la respuesta adecuada a los problemas"del país.

El actual Gobierno, encabezado por Jean-Marc Ayrault, contaba como representantes ecologistas: con Duflot al frente de Vivienda y con Pascal Canfin como secretario de Estado de Desarrollo. Ambos han hecho público un comunicado conjunto en el que han afirmado que "no esperan participar"en el gabinete de Valls.

Duflot ya había avanzado que, si finalmente era Valls el elegido, no seguiría en el Ejecutivo. Tanto ella como Canfin consideran que las ideas del hasta ahora ministro de Interior "no constituyen la respuesta adecuada a los problemas de las francesas y los francesas". "No es una cuestión personal, sino de orientación política", han aclarado.

Duflot y Canfin han reclamado "un cambio de rumbo que responda a las peticiones de reformas, de justicia, de ecología y de modernidad del país".

Los cambios tampoco han gustado al líder del Partido de Izquierda, Jean-Luc Mélenchon, que ha hablado incluso de un "suicidio político"del presidente francés, Franois Hollande. En este sentido, ha advertido de que, al nombrar a Valls, ha elegido al candidato "más divisor"de la izquierda, según una declaración recogida por los medios galos.