«Macron ha entendido que hay un problema»

¿Cómo llegaba el presidente Emmanuel Macron al día nacional de Francia?

Macron se encuentra en una posición bastante débil. El 17 de abril, en plena polémica por la aprobación de la reforma de las pensiones, prometió «100 días» para calmar a Francia con una batería de nuevas propuestas que gestionaría la primera ministra Élisabeth Borne. De hecho, la mayoría de las propuestas ya estaban en la agenda y se refieren a medidas como una ley para crear «pleno empleo», otra para endurecer las normas relativas a las prestaciones por desempleo, el RSA francés, un proyecto de ley de inmigración (que se ha retrasado) y así sucesivamente. No se trata precisamente de un conjunto de reformas que inspiren a los franceses, y no lo ha hecho, aunque la mayor parte de la legislación ha avanzado en el Senado o en la Asamblea Nacional. Por supuesto, los «acontecimientos» han hecho saltar por los aires cualquier idea de que Francia estaba tranquila, apaciguada… y hay rumores de una remodelación del gabinete y quizá incluso de un cambio de primer ministro. Como consecuencia, Macron anunció que no pronunciará el tradicional discurso a la nación del 14 de julio. No es la primera vez que esto no ocurre, pero sugiere vacilaciones de nuevo por su parte.

Dos semanas después de los disturbios, ¿podría darse otra noche de violencia?

Puede que lo haya, aunque si hay disturbios, subrayará a la mayoría de la población francesa que tuvieron poco que ver con la muerte de Nahel. No digo que no lo tuvieran, pero en la «Francia profunda» hay poca simpatía o comprensión por lo sucedido.

Por tanto, ¿las heridas aún no se han curado?

Las divisiones de las dos o más Francias no se curarán de la noche a la mañana. Pero todavía estoy esperando cualquier señal de que Macron ha entendido que incluso hay un problema. Al menos en 1981 en Reino Unido, en la época de los disturbios de Brixton, Margaret Thatcher comprendió que algo estaba pasando y encargó a Lord Scarman que escribiera un informe sobre los disturbios. No fue ni mucho menos perfecto, pero al menos se hizo.

El primer ministro Narendra Modi es el invitado de honor en el día de la Bastilla, ¿por qué es India tan importante para Francia?

Francia es un actor mundial, India se está convirtiendo en uno. Francia tiene un importante complejo militar-industrial y vende, entre otras cosas, cazas Rafale a India. Hay mucho que ganar para ambos con esta relación. Reino Unido no ocupa un lugar único o especial en los corazones y las mentes de la India moderna.