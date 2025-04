"A Marine Le Pen y a su partido no les conviene estirar su pulso contra la Justicia"

Marine Le Pen está inhabilitada, ¿considera que se hará fuerte o se apartará a un lado?

Hasta la celebración del juicio, Marine Le Pen trató de mostrar responsabilidad política y la necesidad de actuar conforme a la ley y a las Instituciones para, en primer lugar, subrayar que su partido, Agrupación Nacional, está dentro del sistema y es capaz de gobernar. Sin embargo, su reacción ante el juicio, mostrando su lado más populista, anti élite y explícitamente anti justicia, ha ensombrecido ese esfuerzo. En este sentido, la ofensiva política contra los jueces es un tema antiguo en la política francesa: ha recibido un nuevo impulso a raíz de la reciente condena al expresidente Sarkozy y ahora con la inelegibilidad de Marine Le Pen. Habrá una estrategia de dos frentes. Primero, utilizar los caminos legales disponibles: inmediatamente ella dijo que apelará, y el tribunal ha aceptado que el calendario puede adelantarse, por lo que una apelación podría ser escuchada en el verano de 2026, lo que le permitiría ser candidata en las elecciones de 2027. Pero la vía es muy estrecha; la «ejecución inmediata» de la sentencia hace difícil imaginar que pueda ser candidata. Sin embargo,no cederá fácilmente ante su sucesor evidente, Jordan Bardella. .

¿Ve a Bardella como su sucesor?

Bardella ya es el líder oficial del partido. Es muy popular entre los militantes y parece capaz de captar un nivel de apoyo público similar al de Marine Le Pen. Bardella tuvo una campaña deficiente en 2024 para las elecciones legislativas, cuando demostró que no estaba preparado para ser primer ministro. Pero está aprendiendo. Marine Le Pen resistirá por ahora, pero hay otros líderes de la derecha esperando su turno, como por ejemplo Bruno Retailleau, ministro del Interior, o Laurent Wauquiez, jefe de los diputados de Los Republicanos.

¿Definirá el «lawfare» el debate político en Francia en los próximos meses?

Los asuntos judiciales han ocupado un lugar destacado en la política francesa. En los últimos años, Alain Juppé no pudo avanzar más debido a su condena relacionada con los asuntos del Ayuntamiento de París; más recientemente, François Fillon no pudo postularse como candidato en 2017, en una situación que guarda ciertas similitudes con la actual (Fillon empleó a su esposa Penelope con un contrato ficticio). La ley ha sido vigilante. Y así debe ser. Pero inevitablemente surgirá una pregunta si el líder del partido más importante no puede ser candidato. Esto aumentará las críticas hacia las instituciones actuales.

¿Habrá grandes movilizaciones tal y comoha reclamado el partido de Le Pen?

No, no habrá grandes multitudes. Pero sí habrá cierta reacción por parte de sus seguidores. Sin embargo, las encuestas que han aparecido desde el veredicto muestran que la opinión pública francesa está dividida. No le conviene realmente al RN (Reagrupamiento Nacional) llevar demasiado lejos el discurso contra los jueces (esto podría alejar a los votantes de centroderecha que necesitan para alcanzar la mayoría).

¿Cómo afecta este caso a la inestabilidad política en Francia?

Sin duda, la política francesa está en crisis. El actual primer ministro, F. Bayrou, ha dado su apoyo implícito a Le Pen, ya que está implicado en un caso muy similar. No obstante, Marine Le Pen podría intentar provocar la caída del gobierno de Bayrou. Un caos creciente podría convencer a los electores franceses de volver a apoyar a Macron tras una nueva disolución de la Asamblea Nacional en junio de 2025.