Máxima expectación ante del debate entre Orsi y Delgado

El 27 de octubre se realizaron las elecciones nacionales en Uruguay, donde el Frente Amplio partido de centro izquierda y el Partido Nacional de centro derecha fueron los más votados.

Álvaro Delgado es la continuidad del gobierno actual de Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi es el elegido de José “Pepe” Mujica para que el FA vuelva al gobierno.

Si bien el Frente Amplio logró casi un 43% con una diferencia de 15 puntos sobre los nacionalistas (28%), al no superar el 50% + 1 hay balotaje. Y ahí es donde Álvaro Delgado quien fue secretario de Presidencia hasta el 2023, es quien capta más votos de los otros partidos que siguen en votación. Cómo por ejemplo el histórico partido colorado liderado por el joven abogado Andrés Ojeda que logró un 16%, junto a Cabildo Abierto y Partido Independiente que estuvieron cerca de un 3% cada uno. El primer liderado por el General Guido Manini Ríos y PI por el ex Ministro de Trabajo ,Pablo Mieres. Delgado logró volver a conformar la coalición en pocos días como en 2019, no solo sumando a estos partidos sino a uno nuevo llamado Partido Constitucional Ambientalista que no llegó al 1%, creado por el ex diputado Eduardo Lust.

Si bien la suma de los partidos de centro y de derecha, superarían a la coalición de centro izquierda Frente Amplio , en un mano a mano puede ser una elección pareja. No solo por antecedentes, sino porque no todos los votos del Partido Colorado van a ir al partido nacional. Ni tampoco de Cabildo.

La sorpresa de estas elecciones fue la votación del Gustavo Salle, un abogado penalista destacado por su labor, por su lucha contra la corrupción y sistema al que llama “casta” logrando más de 65.000 votos , casi un 3% de los habilitados, logrando dos bancas en Diputados (cámara de representantes)

La debilidad de la candidatura de Álvaro Delgado es la posibilidad de no captar todos los votos colorados y de los anulados o en blanco, en el balotaje del 24 de noviembre.

La fortaleza es su intención continuar políticas del gobierno actual de Luis Lacalle Pou, que tiene un 49% de aprobación entre los uruguayos.

Pero en frente tiene uno de los candidatos que desde la elección interna de Junio hasta Octubre , ha sido “escondido” por sus asesores , no queriendo debatir y ni exponer junto a otros candidatos. Tampoco ha asistido a muchos programas periodísticos y en algunas ocasiones a expuesto ideas confusas o contradictorias. No respondiendo a las preguntas más importantes sobre una futura conducción como Presidente, nos referimos al Profesor Yamandú Orsi del FA , ex Intendente de Canelones, y el elegido por José “Pepe” Mujica que tiene mayorías en su propio partido.

El domingo 17 de noviembre, las miradas del pueblo uruguayo estarán puestas en el debate entre Orsi y Delgado desde las 21 horas por todos los canales abiertos del Uruguay.

Se espera que el presidente se elija con una diferencia de pocos votos, en el 2019, fue apenas por 60.000