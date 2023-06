El ministro de Defensa de Ucrania asegura que el evento principal de la contraofensiva está por llegar

El Servicio de Seguridad (SBU) y la Policía ucraniana detuvieron ayer a un presunto colaboracionista ruso encargado de facilitar las coordenadas y el momento preciso para el ataque contra el restaurante Ria Pizza, en el centro de Kramatorsk, donde la cifra de muertos sigue aumentando.

“Quien ayude a los terroristas rusos a destruir vidas merece la pena máxima”, informó el presidente del país, Volodimir Zelenski, durante su habitual discurso nocturno, sin identificar al presunto espía que propició la matanza.

Por su parte, el SBU aseguró que se trata de “un hombre local que trabajaba para una compañía de transporte de gas”. Asimismo, la oficina del fiscal general informó que el individuo, que ya ha sido acusado de traición, “filmó las instalaciones del restaurante y sus ocupantes, así como las matrículas de los vehículos militares situados en el estacionamiento y la calle”, pare luego “entregar el material a la inteligencia rusa”.

En el lugar del ataque, cuya cifra de muertos ha aumentado a 12 y la de heridos a 62, ayer seguían las labores para la retirada de escombros y la búsqueda de cuerpos atrapados entre los amasijos de hierros, donde todavía podría haber víctimas mortales.

En el lugar de los hechos, los bomberos trabajando entre las ruinas todavía humeantes no descartaron el hallazgo de nuevas víctimas. “Seguimos encontrando restos humanos. Trozos de personas imposibles de identificar”, explicó uno de ellos a LA RAZÓN, durante un descanso. “El ataque ya pasó, pero seguimos buscando. No terminaremos hasta dentro de un día. Entonces sabremos el recuento final”, concluyó.

“Entre las 12 personas hay al menos tres niños muertos, y otras 11 fueron rescatadas", confirmó otro agente, refiriéndose a los civiles afectados”. Sin embargo, declinó comentar si hay más fallecidos militares. “Las operaciones de rescate han terminado”, añadió, a propósito de la esperanza de encontrar a alguien vivo entre los restos del Ria Pizza, uno de los restaurantes más populares de la ciudad, habitual de civiles y periodistas, aunque en el momento del ataque estaba lleno de militares. Además, en los aledaños hay un centro comercial y un hotel donde van y se hospedan miembros de la legión extranjera ucraniana.

“18 edificios de varios pisos, cinco escuelas y dos jardines de infancia fueron destruidos, además del centro comercial y el restaurante”, según informó el jefe de la administración militar de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

La contraofensiva que vendrá

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, dijo que el "evento principal" de la tan anunciada contraofensiva, la cual ya está en marcha en los frentes del Este y el Sur, “está por llegar”. De esta manera, aseguró, en declaraciones al diario "Financial Times", que las principales reservas de tropas ucranianas aún no se han utilizado para el ataque.

Asimismo, indicó que dichas tropas incluyen a las brigadas recientemente entrenadas en países occidentales, como España, y que están equipadas con tanques Leopard y Abrahams, así como una variedad de vehículos blindados de la OTAN. Por otro lado, indicó que “la reciente liberación de varias aldeas es un anticipo de lo que está por venir. Cuando suceda, todos lo verán... Todos verán todo”, repitió.

Más aún, dijo que el Ejército ucraniano ha realizado "ciertas ganancias" clave de las que el estado mayor general no ha informado para no exponer las posiciones. A veces, los rusos no informan a sus líderes que han perdido un área o un territorio determinado. Tienen miedo de informar a sus superiores", agregó Reznikov.

Mientras, en el frente de Bajmut, uno de los más activos del teatro de operaciones, el comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Denys Yaroslavskyi, anunció que "Bajmut está totalmente controlado desde el aire, y los ocupantes se están retirando de las calles del norte. Los defensores de Ucrania están trabajando para tomar el control de Klishchiivka y Berkhivka”, cuyas posición geográfica en las alturas las convierte en un punto indispensable para el futuro avance. “Después de su captura, Bajmut puede ser llevado a un cerco operativo", concluyó.