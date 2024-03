Un misterioso monolito aparece en medio de una colina de Gales y nadie sabe qué significa

Una mezcla de curiosidad y misterio se cierne sobre los habitantes de la ciudad de Hay-on-Wye, en Powys, Gales, después de que este fin de semana apareciera en medio de una colina un insólito monolito monocromo y futurista de tres metros de altura -tiene la forma de un Toblerone gigante- sin ninguna indicación añadida. Esta aparición se produce después de que en 2020 comenzaran a "salir" una serie de monolitos en todo el mundo, incluso en la Isla de Wight y el desierto de Utah.

Nadie se ha atribuido la responsabilidad de la estructura que se ha visto en la zona galesa de Hay Bluff, a donde, según revela The Telegraph, no se puede acceder en coche. El lugareño Richard Haynes cayó en la cuenta del misterioso objeto mientras corría, y en declaraciones al medio WalesOnline explicó: “Me dirigí hacia Hay Bluff, hacia donde está el punto de activación, y miré a mi derecha. Pensé que era un poco extraño y que podría ser una investigación científica para recolectar agua de lluvia, pero luego me di cuenta de que era demasiado alto y extraño para eso. Así me acerqué y tenía al menos 10 pies de alto y era triangular, definitivamente de acero inoxidable".

Según el testigo, el monolito “era hueco y bastante ligero. Lo suficientemente ligero como para que dos personas lo carguen y lo planten en el suelo”. Haynes añadió que nunca antes había visto un objeto así en la zona, por donde corre habitualmente.

¿Qué es realmente esta columna y qué significa? ¿Quién la colocó y por qué? En las redes sociales algunos dijeron medio en broma que se trata de una señal de la presencia de extraterrestres. Otros, en cambio, creen que es una instalación de arte contemporáneo encubierta. En Facebook, Phil Edwards escribió: "Comenzaron a aparecer en todo el mundo hace unos años, los dejan en medio de la noche para que la gente empiece a pensar que lo hicieron los extraterrestres, una forma genial de hacer que la gente hable sobre tu arte. Están hechos por el hombre y creados para promover/provocar comentarios artísticos".

Para los vecinos es un rompecabezas. Craig Muir, un albañil que vive allí desde hace 30 años, le dijo a la agencia de noticias PA que “parecía un metal muy fino, casi como un acero quirúrgico. La estructura de acero tenía casi 10 pies de largo y parecía perfectamente nivelada y estable, a pesar de que hacía viento No parecía que lo hubieran arrojado allí, sino que lo habían colocado con precisión en el suelo".

Los descubrimientos de monolitos en 2020 se hicieron virales en las redes sociales y muchos señalaron similitudes con los extraños monolitos extraterrestres que aceleran el progreso humano en la película culto de ciencia ficción "2001, una odisea del espacio", de Stanley Kubrick. Estas estructuras brillantes desaparecieron tan misteriosamente como habían aparecido.