Francia llora la muerte de su último héroe

Arnaud Beltrame es ya un héroe nacional en Francia. Las banderas de los edificios oficiales lucían ayer a media asta en su honor. El teniente coronel de la gendarmería ha conmovido a los franceses con su gesto al ofrecerse voluntariamente al terrorista que atacó el viernes el supermercado de Trèbes en el Aude para que a cambio dejara en libertad a la mujer que utilizaba como escudo para evitar ser atacado. Su sacrificio le ha costado la vida.

Falleció ayer como consecuencia de las heridas que le causó el yihadista que había secuestrado a los trabajadores y clientes del supermercado. El ministro del Interior, Gérard Collomb, comentó la víspera que cuando entró, «el teniente coronel dejó abierto su teléfono sobre la mesa»; de esa manera «pudimos escuchar lo que pasaba y fue entonces, cuando oímos los disparos, cuando intervino el GIGN (Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional)». Beltram había recibido al menos dos impactos de bala y varias cuchilladas. Aunque fue trasladado urgentemente al hospital, murió horas más tarde.

Emmanuel Macron rindió homenaje a Arnaud Beltrame antes de convocar a su Gobierno para analizar el atentado. Aseguró que ha «caído como un héroe» y merece «el respeto y la admiración de toda la nación». El presidente de la República recordó que había terminado número uno de su promoción en la Escuela Militar de Saint-Cyr en 1999, y que sus superiores habían detectado en él a «un militar que lucha hasta el final y no abandona jamás».

Horas antes, cuando todavía vivía, su madre hablaba de él en RTL. Aseguraba que cuando se enteró de lo que pasaba «sabía que era él» quien se había ofrecido a cambio del rehén: «Siempre ha sido así. Desde que nació, siempre ha hecho todo por la patria. Me habría dicho «Mamá, no he hecho más que mi deber». Forma parte de su forma de ser y de hacer su trabajo lo más noblemente posible». Su hermano, Cédric Beltrame, aseguró más tarde que Arnaud «sabía sin duda que no había prácticamente ninguna oportunidad» de salir con vida de allí. «Ha dado su vida por unos desconocidos», añadió.

El oficial tenía 44 años, había comenzado su carrera en el Ejército de Tierra, en el 8º Regimiento de artillería de Commercy. Más adelante pasó el concurso de la Escuela Militar de los Ejércitos, donde de nuevo terminó como número uno, y al terminar prefirió ingresar en la Gendarmería. Estuvo destinado en Irak, y su acción mereció la Cruz del valor militar, y estuvo unos años en la Guardia Republicana encargada de la seguridad del Elíseo. Desde el pasado verano estaba destinado en la gendarmería de Aude, donde «sus aptitudes de mando, su disponibilidad, su infalible implicación eran apreciadas por todos, especialmente en el desarrollo de la capacidad contraterrorista de las unidades de gendarmería», aseguró Macron. Precisamente hace unos meses había participado en un ejercicio antiterrorista en unos locales abandonados donde se reconstruyó una posible matanza en un supermercado.

Arnaud Beltrame estaba casado y no tenía hijos. Según «Le Monde», preparaba su boda religiosa, que debía celebrarse en junio. El sacerdote que acompañaba a la pareja desde hace unos meses pudo casarles y administrarle a él el sacramento de la unción de los enfermos momentos antes de que falleciera.

Mientras no cesan los gestos y palabras de agradecimiento y admiración hacia el teniente coronel fallecido, la Policía sigue con las investigaciones que se concentran en el entorno del terrorista, Radouane Lakdim. De origen marroquí, estaba fichado desde 2014 por sus lazos con el movimiento salafista, había sido vigilado pero no había dado ninguna señal que hiciera temer un paso a la acción. En su domicilio han encontrado notas que hacen alusión al Estado Islámico y que parecen tener forma de testamento, y material informático que está siendo analizado. En el el supermercado del atentado, han descubierto tres explosivos artesanales, un arma de calibre 7.65 y un cuchillo de caza. Además de su compañera, detenida la tarde del viernes, los agentes han arrestado a uno de sus amigos, de 17 años.