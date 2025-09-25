Muere un padre en un “barco pirata” en Turquía y la tripulación oculta el cadáver para continuar con una fiesta

La muerte de Peter Colville, un turista británico de 60 años, ha conmocionado a su familia tras un incidente ocurrido durante una excursión marítima en Alanya, Turquía. Lo que prometía ser una jornada de diversión a bordo del barco temático Legend Big Kral, promocionado como la mayor embarcación “pirata” de lujo en la región, terminó en una tragedia que ha desatado denuncias por negligencia y falta de protocolos de emergencia.

La hija de la víctima, Nakita Colville, relató momentos de caos y desconcierto, señalando que fue otro pasajero quien encontró a su padre inconsciente durante la segunda parada en la playa de Cleopatra. Mientras algunos turistas intentaban auxiliarlo, la tripulación permanecía inmóvil, sin activar ningún procedimiento de rescate.

La excursión, que costaba alrededor de £200 por persona, incluía servicios como animación, DJ, snorkel y una fiesta de espuma. Tras el fallecimiento de Colville, los familiares denuncian que el personal del barco cubrió el cuerpo con toallas y reanudó la fiesta, provocando indignación entre los pasajeros. Varios testimonios recogidos en TripAdvisor coinciden en señalar una total ausencia de protocolos de emergencia.

Hasta el momento, las investigaciones oficiales no han logrado determinar una causa concluyente de la muerte. Las necropsias realizadas en Turquía y en el Reino Unido no han ofrecido explicaciones definitivas, lo que mantiene a la familia en una situación de incertidumbre.

La agencia Jamal Celentano Tour, responsable de la venta de billetes para la excursión, se ha limitado a emitir un comunicado de condolencia, deslindando cualquier responsabilidad operativa sobre la embarcación. La familia Colville exige una investigación exhaustiva sobre la formación de la tripulación, los protocolos de seguridad y la gestión de emergencias en este tipo de actividades turísticas.