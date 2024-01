Dos bombas matan a 73 iraníes en ataque cuando conmemoraban al general Soleimani abatido por EEUU en 2020

Al menos 73 personas han muerto y unas 170 han resultado heridas por dos explosiones en la carretera que conduce al cementerio de la ciudad iraní de Kerman (centro), donde se conmemoraba el cuarto aniversario del asesinato del teniente general Qassem Soleimani, abatido por Estados Unidos durante una operación aérea.

Miles de personas se concentraban en el cementerio este miércoles para conmemorar el aniversario de Soleimani, considerado en Irán un mártir de la revolución y que murió en 2020 en un ataque estadounidense con drones en Bagdad. Medios locales aseguran que una primera explosión ha dejado numerosas víctimas, tras lo que se ha registrado otra deflagración en la zona. El asistente del gobernador de Kerman ha confirmado que "las explosiones cerca del santuario de Qassem Soleimani en Irán fueron actos terroristas".

El atentado contra Soleimani provocó un amplio rechazo en Irán, cuyo máximo líder, el ayatola Alí Jamenei, prometió una "venganza severa contra los criminales" detrás del "martirio" de Soleimani. Este general era la figura militar más poderosa de Irán y reportaba directamente con Jamenei. El alto mando murió en una operación quirúrgica orquestada por el Ejército de Estados Unidos al disparar desde un dron al coche en el que se movía Soleimani.

El difunto general ejercía de ministro de Exteriores iraní para temas de guerra. Según The New York Times, su asesinato fue una opción considerada por los gobiernos de Barack Obama y George W. Bush, que, sin embargo, decidieron no actuar para evitar una potencial guerra con Teherán.