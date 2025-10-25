Pakistán y Afganistán se reúnen en Turquía para ultimar su tregua fronteriza

Los gobiernos de Pakistán y Afganistán retomaron este sábado sus conversaciones diplomáticas en Turquía con el objetivo de consolidar una tregua fronteriza acordada días antes en Qatar. Los ministros de Defensa de ambos países se encontraron en Ankara para definir los mecanismos de verificación, desescalada y coordinación militar que permitan evitar nuevos enfrentamientos en la línea Durand, escenario de intensos choques en las últimas semanas.

El acuerdo inicial fue alcanzado el 19 de octubre en Doha, tras una serie de enfrentamientos que dejaron más de 60 muertos, incluidos civiles. El conflicto se intensificó después de que el gobierno talibán acusara a Pakistán de estar detrás de explosiones en el centro de Kabul. Islamabad respondió con ataques de precisión contra grupos armados en la frontera, lo que provocó una ofensiva de represalia por parte de las fuerzas afganas.

El gobierno turco ofreció su territorio como sede neutral para continuar las negociaciones. Según señaló France 24, Ankara busca posicionarse como actor diplomático en Asia Central, en un momento en que las relaciones entre Kabul e Islamabad se han deteriorado por acusaciones mutuas de apoyo a grupos insurgentes. La mediación turca ha sido respaldada por la Organización de Cooperación Islámica (OCI) y por Catar, que facilitó el primer encuentro.

Los talibanes han intensificado sus esfuerzos por desvincularse de la influencia pakistaní desde su regreso al poder en 2021. Su acercamiento reciente a India ha generado inquietud en Islamabad, que considera a Nueva Delhi su principal rival estratégico. Las tensiones se han agravado por la presencia de grupos armados en ambos lados de la frontera, especialmente en las provincias de Khost y Paktika.

Organismos como la ONU y la OCI han instado a ambas partes a establecer mecanismos de verificación independientes. Se estudia la posibilidad de desplegar observadores regionales en puntos críticos de la frontera. La tregua incluye cláusulas sobre el intercambio de información de inteligencia y la creación de una línea directa entre mandos militares.