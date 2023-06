Un arqueólogo revela que se han destruido 38 menhires en Carnac para levantar una tienda de bricolaje

Christian Obeltz, un arqueólogo aficionado, dio la alerta el pasado 2 de junio. Al menos 38 menhires han sido eliminados en el sitio arqueológico de Carnac, en la Bretaña francesa, considerado como uno los más grandes del mundo de este tipo, para construir una tienda dedicada a la venta de bricolaje. Según reveló el diario Quest-France, la asociación Sites & Monuments, dedicada a la conservación del patrimonio histórico y natural, ha denunciado “varios desarrollos brutales” llevados a cabo “alrededor de las alineaciones de los menhires de Carnac, distorsionando este sitio de fama mundial”.

Las autoridades responsables del patrimonio de la región francesa de Bretaña han asegurado, en cambio, que los menhires neolíticos destruidos para construir un gran almacén de bricolaje no tenían un valor arqueológico "importante", informa Efe.

El arqueólogo que dio la señal de alarma asegura que los menhires, de menos de un metro, han sido sacrificados en una operación que ha causado polémica en la zona: "Hubo una erosión que empezó desde arriba. Una erosión así no ha ocurrido en dos siglos", aseguró el especialista a RTL. El área, que se extiende varios kilómetros, fue incluida en el Atlas del Patrimonio, pese a lo cual, el ayuntamiento de Carnac emitió el permiso de construcción el 26 de agosto de 2022. El alcalde ha intentando que 397 megalitos situados en las orillas de Carnac y Morbihan y que están repartidos en 27 municipios sean declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este sitio arqueológico estaba incluido en un inventario de las propiedades que el Estado puede proponer para su inclusión en el patrimonio mundial.

Los alineamientos de Carnac cuentan en total con unos 2.900 menhires en doce hileras que han dado fama mundial a esta localidad. Las estelas de piedra destruidas no estaban en la zona más conocida sino en otro espacio. Cabe recordar que todo el territorio municipal está lleno de más alineamientos de menhires, así como de construcciones funerarias como dólmenes.

Tras la polémica causada por la revelación de su destrucción para la construcción del establecimiento, la Dirección Regional de Asuntos Culturales (Drac) aseguró en un comunicado que "no se estableció el valor arqueológico" del conjunto en una excavación preventiva para determinar si había restos en esa zona. "Debido al carácter aún incierto y en todo caso no importante de los vestigios revelados por el diagnóstico, no se estableció que hubiera un atentado a un sitio de valor arqueológico", añade la nota, divulgada el miércoles tras la proliferación de informaciones sobre el asunto.

"Los pequeños menhires del Chemin de Montauban fueron sin duda uno de los conjuntos de estelas más antiguos de la ciudad de Carnac, a juzgar por la datación por carbono 14 obtenida en 2010", asegura el arqueólogo Christian Obeltz.

El gerente de la empresa Au marché des Druides, Stéphane Doriel, dijo en declaraciones a la prensa que si hubiera sido consciente del valor arqueológico e histórico de los menhires, "obviamente" se habría hecho de otra manera: “Presentamos un permiso de construcción, que fue instruido, publicado, que cumplió los plazos de apelación. Ningún servicio, ningún documento nos ha advertido nunca de una ninguna limitación. No soy arqueólogo, no conozco los menhires; hay paredes por todas partes. Si hubiéramos sabido eso, ¡habríamos hecho lo contrario, por supuesto!".

Según ha explicado Christian Obeltz al periódico Le Monde, estos pequeños menhires "de 80 centímetros a un metro de altura" datan del 5480 al 5320 a.C., y se trata, por tanto, de la datación más antigua obtenida para un menhir en el oeste de Francia. Obeltz asegura que una de las hileras de estelas estuvo “exactamente en su lugar original durante siete mil años”.

De momento, una asociación para la defensa del patrimonio, Koun Breizh ("Memoria bretona", en bretón), anunció que ha presentado una denuncia. "El objetivo de esta denuncia no es cuestionar a tal o cual funcionario electo, sino arrojar luz sobre el proceso de toma de decisiones que condujo a esta destrucción a pesar de todas las formas de protección previstas por la ley", explicó a la Agence France-Presse el presidente de la asociación, Yvon Ollivier. “Se trata de garantizar que hechos de este tipo no vuelvan a ocurrir ”, agregó.