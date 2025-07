El presidente de Irán acusa a Israel de intentar asesinarlo en un bombardeo

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado este lunes que el Gobierno israelí ha intentado sin éxito "asesinarlo" en el marco del conflicto desatado entre los dos países a raíz de la ofensiva aérea perpetrada el 13 de junio por el Ejército de Israel contra el territorio iraní, que desembocó finalmente en un alto el fuego entre las partes. Así informaba EuropaPress.

Al ser preguntado por este presunto intento de asesinato durante una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, el mandatario iraní ha asegurado que "sí que hubo un plan", pero que este fue un plan "fallido". "No fue Estados Unidos quien estuvo detrás del intento de acabar de mi vida, fue el régimen sionista", ha dicho.

"Creo que está en manos de Dios determinar si alguien vive o muere. Si quisiera, uno puede vivir o morir. Pero quiero resaltar que no tengo miedo de sacrificarme para defender a mi país o salvaguardar su soberanía, su libertad y su independencia. Estoy dispuesto a dar mi propia sangre. Ninguno de nosotros tiene miedo", ha aclarado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que se encontraba en una reunión cuando fue alertado por la Inteligencia de que Israel "planeaba bombardear" el lugar del encuentro. "Quiero volver a decir que no tenemos miedo a la muerte. Esta guerra impuesta ha resultado en una mayor solidaridad y unidad por parte del pueblo iraní, y ha demostrado que nos preocupa la integridad y soberanía de nuestra patria", ha añadido.

Aunque no ha matizado cuándo se produjo exactamente este supuesto intento de asesinato, Pezeshkian ha propuesto a la Administración estadounidense retirarse de una "guerra que no es la de su país". "Esta es la guerra de (Benjamin) Netanyahu, que tiene su propia agenda personal", ha aseverado. "Mi propuesta para Estados Unidos es que no se dejen llevar por esta lógica", ha continuado, al tiempo que ha resaltado que "Irán es de los iraníes".

"Nunca hemos invadido a nadie en 200 años. Cuando se habla de la muerte de Estados Unidos, no se habla de la muerte de su población sino de la carnaza, del hecho de que apoyen la inestabilidad y la muerte de otros", ha explicado. "¿Acaso has oído hablar de iraníes que matan a estadounidenses? ¿De algún acto de terrorismo de este tipo? Ha sido tu presidente el que ha creado a Estado Islámico en base a una mala imagen de lo que es la religión musulmana", ha manifestado.

Al tiempo, también ha defendido que los líderes supremos del país no han emitido "decreto alguno" con una supuesta "fatua" contra el presidente estadounidense, Donald Trump. Así, ha expresado que estas 'fatuas' "solo declaran que insultar a figuras religiosas es, desde la perspectiva iraní, condenable e inaceptable". "Estas fatuas reflejan la opinión de estas autoridades, pero no implican amenazas ni asesinatos", ha añadido.