La primera ministra de Dinamarca apunta a Rusia como responsable de los drones sobre los aeropuertos

Dinamarca está en guerra. Una guerra híbrida. Este fue el mensaje de la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, en una entrevista a la televisión pública DR después de los ataques con drones en Dinamarca de los últimos días.

"La guerra híbrida es, por naturaleza, impredecible y cambiará. Drones un día, sabotaje otro, ciberataques un tercero, y así sucesivamente", enumera Frederiksen, señalando que Dinamarca y Europa están bajo presión.

"La guerra híbrida es impredecible. El enemigo no se deja ver. El objetivo es generar inseguridad, atemorizarnos y hacer tambalear nuestros cimientos", afirma la primera ministra, quien advierte de que no debemos empezar a señalarnos mutuamente porque las autoridades no han derribado drones ni revelado quién está detrás de los ataques con drones.

La líder socialdemócrata pidio dar tranquilidad a las autoridades para que hagan su trabajo. "Cuando se lleva a cabo un ataque, como el que hemos visto con drones, se empieza a cuestionar a las autoridades, y por eso hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos que están escuchando las discusiones que estamos teniendo en Dinamarca ahora mismo", señaló. "En mi opinión, hay que dejar que las autoridades hagan su trabajo y, si hay cosas que no funcionan de forma óptima, hay que corregirlas y cambiarlas".

"Siempre habrá eso en una crisis, y esta crisis no es tan diferente de otras crisis que hemos estado atravesando en los últimos años", explica Frederiksen, prometiendo que la ayuda está en camino para la Policía y la defensa cuando se trata de defender a Dinamarca contra los ataques con drones.

Las autoridades danesas tienen cierta experiencia con drones, pero en los últimos días también han revelado algunas debilidades, y debemos aprender de ellas. Se trata de capacidad de adquisición y de si podemos obtener rápidamente equipos prestados para la situación específica en la que nos encontramos, afirma Mette Frederiksen.

A diferencia de la policía y la defensa, que también ofrecieron una rueda de prensa esta noche, Frederiksen se atreve a señalar quién está detrás de los atentados de los últimos días: "Observo que hay un país que es el principal enemigo de Europa y ese es Rusia".

La primera ministra danesa recuerda que Rusia está intentando desestabilizar Europa: "Esto se hace con la guerra directa y con ataques híbridos, y tiene el mismo propósito, es decir, fortalecer las bases europeas. "Y nunca, jamás aceptaremos eso, es la conclusión", zanja Frederiksen.