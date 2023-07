Los problemas del hombre con el pene más grande del mundo: "Si no puedo utilizarlo, ¿para qué tenerlo?"

El tamaño, importa, aunque puede suponer un problema. Al menos, así lo cree Roberto Esquivel Cabrera, quien es el hombre con el pene más largo del mundo. Originario de México, posee un miembro viril de 48 centímetros. Una longitud, que, sin embargo, le ha traído varias complicaciones y él aclara que su vida se ha convertido “en un infierno”.

En 2015, su caso saltó a la fama por una longitud de casi medio metro y, además, con un peso de casi un kilo, pues los investigadores aseguraron que su miembro pesa 900 gramos. Cabrera no disfruta de su récord mundial, que ni siquiera está recogido en el Libro Guinness de los Récords.

La organización posiciona en primer lugar al actor Jonah Falcon, con sus 35 centímetros de longitud, y no a él, ya que por sus problemas para caminar o llevar una vida normal, se le ha declarado “persona con discapacidad”. Las empresas, por su condición, no le brindan oportunidades. “Dicen que me van a llamar pero nunca lo hacen”, confiesa este hombre de 55 años a los medios locales.

Tener un pene grande le supone un problema a Roberto: esta es su historia

También tiene problemas de salud derivados del tamaño de su pene, incluyendo frecuentes infecciones urinarias. No puede dormir boca abajo y debe atar su miembro para poder descansar de una forma placentera. Además, ni siquiera puede mantener relaciones sexuales. Cabrera confesó que solo tuvo relaciones sexuales una vez en su vida. Respecto a esa situación, confesó que se encontraba tomando algo en un bar, cuando una joven se le acercó y después de conversar e intimar, terminaron acostándose.

Los investigadores y médicos que siguieron su caso, no obstante, aseguraron que la verdadera medida del pene de Cabrera es de 18 centímetros. El resto del tamaño es prepucio y piel inflamada, debido a que el sujeto, años atrás, se colocaba pesas en sus partes íntimas para alargar el tamaño. Su médico aseguró que “lo mejor que puede hacer es tener un pene de tamaño normal para que no salga lastimado, para que pueda tener relaciones sexuales y tener hijos”. Por otra parte, según recoge The Sun, Falcon, a quien le fue preguntado por el caso de Cabrera y si temía por perder su récord, se jactó y aseguró que “si no lo puede utilizar, ¿para qué quiere tenerlo?”.

Los investigadores, por otro lado, también descubrieron que el hombre había sido deportado de Estados Unidos en los años 90, entre otras razones, acusado de exhibicionismo y violaciones a menores.