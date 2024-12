Prohíben la entrada a Reino Unido a un confidente del príncipe Andrés por espiar para China

La justicia del Reino Unido ha ratificado la decisión de no permitir la entrada al país un empresario chino conocido como 'H6', alegando motivos de seguridad nacional. Dicho empresario, de acuerdo con los medios británicos, era conocido por ser un "confidente cercano" del príncipe Andrés, duque de York, y hermano de actual monarca Carlos III.

Fue en julio de 2023 cuando la secretaria de estado tomó la decisión de no permitir la entrada al país de H6 acusándole de haber participado en "actividades encubiertas y engañosas" en nombre del Partido Comunista Chino, de acuerdo con 'The Independent'. Una decisión que el empresario recurrió, al considerar que no cumplía con la ley. En la apelación, su equipo legal defendió que el acusado había evitado meterse en asuntos políticos, mientras que sus relaciones con el estado Chino habrían sido muy limitadas, algo que no siempre es fácil en el mundo de los negocios.

La exclusión estaba "justificada"

Este argumentario no ha convencido al tribunal londinense formado por tres jueces, que en la resolución han asegurado que la "Secretaria de Estado tenía derecho a concluir que el solicitante representaba un riesgo para la seguridad nacional del Reino Unido", agregando que la exclusión "estaba justificada y era proporcionada".

En el tribunal han reconocido que aunque esta exclusión no pondría fin a sus actividades, sí "las obstaculizaría significativamente", ya que, entre otros aspectos, le dificultaría poder establecer o fortalecer lazos "con personas prominentes del Reino Unido", en lo que parece una alusión al príncipe Andrés. De hecho, el auto se puede leer como los magistrados afirman que este podría haber sido "vulnerable" al uso indebido de la influencia que tenía H6.

Un vínculo "significativo" e "inusual" con el príncipe

De acuerdo con las pruebas aportadas, la relación entre H6 y el príncipe era bastante cercana. El empresario asiático habría llegado a ser invitado al cumpleaños del duque de York en 2020, e incluso contaba con luz verde para actuar en su nombre a la hora de tratar con inversores chinos.

También ha salido a la luz una carta entre H6 y otro consejero del príncipe Andrés, en la que el segundo le advierte al empresario que nunca debería "subestimar la fuerza" de la relación que mantiene con el miembro de la familia real británica. "Fuera de sus confidentes internos más cercanos, estás en la cima de un árbol en el que a muchas, muchas personas les gustaría estar", sostiene el consejero.

Durante el juicio también han destacado que el acusado logró hacerse con "un grado significativo" e "inusual" de confianza con el príncipe Andrés, en un contexto en el que agregan que "el duque estaba bajo una presión considerable y se podía esperar que valorara el apoyo leal del solicitante".