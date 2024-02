Putin explica en qué caso enviaría tropas a un país europeo además de Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado este jueves que no tiene ninguna "reivindicación territorial" en el continente europeo, a pesar de haberse anexionado las regiones ucranianas de Jersón, Zaporiyia, Donetsk, Lugansk y Crimea, y que no tiene intención de enviar tropas a otros países, todo ello durante una entrevista de dos horas concedida al polémico Tucker Carlson, expresentador de la cadena de televisión estadounidense Fox News. "Esto (las reivindicaciones territoriales en el continente europeo) está absolutamente excluido. No hace falta ser ningún analista: es contrario al sentido común verse arrastrado a algún tipo de guerra global. Y una guerra global pondrá a la humanidad al borde de la destrucción. Es evidente", ha declarado Putin.

Algunos analistas aseguran que la entrevista de dos horas con el polémico Carlson, amigo de Donald Trump, fue "incoherente" y "marcó un nuevo nivel de infamia para Carlson", asegura The Guardian, que recuerda que el ex presentador estrella de la Fox News ha criticado el apoyo de Estados Unidos a Ucrania y se ha referido a Volodimir Zelenski como un “proxeneta ucraniano” y “parecido a una rata”.

En la entrevista Putin enfatizó que solo enviaría tropas contra otros países si desde allí se atacase a Rusia, y ha reiterado que Moscú "no tiene interés ni en Polonia, ni en Letonia, ni en ninguna parte", y que solo actúa en base a amenazas, según ha recogido la agencia de noticias rusa Interfax. "Hablan de ello e intentan intimidar a su población con una amenaza rusa imaginaria. Es un hecho evidente. Y la gente inteligente (...) entiende perfectamente que se trata de una farsa. La amenaza rusa está siendo inflada", ha añadido el mandatario ruso.

Después de meses de declaraciones de altos funcionarios rusos sobre la posibilidad de usar armas nucleares en caso de que Rusia se viese amenaza, ahora Putin expresa que esta posibilidad es una "historia de terror para la gente corriente" para "extraerles fondos adicionales en el enfrentamiento contra Rusia".

De hecho, cree que los países occidentales deben llegar a un acuerdo con el Kremlin por ser "más inteligente y racional", y que ellos nunca se han negado a negociar, sino que ha sido "Occidente" quien ha rechazado "públicamente" entablar conversaciones con Rusia porque no serán derrotados "en el campo de batalla". "Por alguna razón, todo el mundo tenía la ilusión de que Rusia podría ser derrotada en el campo de batalla ya sea por arrogancia o por un sentimiento sincero, pero no por una gran sabiduría", ha remarcado el presidente ruso.

Cuándo decidió invadir Ucrania

Carlson le preguntó sobre los motivos que le llevaron a invadir Ucrania y cuándo tomó esa decisión. Putin respondió que decidió llevar tropas a Ucrania "con el golpe del Maidán", en referencia las protestas contra el entonces presidente ucraniano de tendencia prorrusa. El inquilino del Kremlin aseguró que no estaba dispuesto a permitir "el neonazismo" al lado de Rusia. En su versión sobre la historia reciente de Ucrania, Putin explicó que "tras la independencia de la URSS, Ucrania empezó a buscar su identidad. Y no se le ocurrió nada mejor que poner al frente de esta identidad a los falsos héroes que se aliaron con Hitler”, dijo en referencia a Stepan Bandera, un nacionalista ucraniano que colaboró con las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Cuando se le preguntó por qué no llama al presidente Biden y busca una solución en Ucrania, Putin preguntó: "¿Qué hay que resolver?. Dejen de suministrar armas y todo terminará en unas semanas", añadió. Putin también afirmó que las conversaciones de paz en un momento dado “alcanzaron un nivel muy alto de coordinación de posturas. Estaban casi finalizadas”.

Qué opina Putin de Trump

Al ser preguntado por Donald Trump, dijo: "Hemos recibido numerosos insultos y calumnias de varias generaciones de políticos de EE UU. El señor Trump fue una refrescante ruptura. Es muy popular en Rusia, aunque quizá eso no le sirva de nada". Carlson le preguntó por el calificativo que le dedicó Joe Biden al propio Putin al llamarle "asesino" tras invadir Ucrania. "Si volviera a ganar, nuestras líneas de comunicación se abrirían al instante, entonces [durante la presidencia de Trump] no había guerra, mientras que ahora mismo no tenemos ningún diálogo con el presidente Biden".

Qué dijo del periodista americano encarcelado en Rusia

Cuando Carlson pidió a Putin que se liberara al reportero estadounidenses del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, encarcelado en Rusia, como muestra de “buena voluntad” por parte de Moscú, el líder ruso dijo que su “buena voluntad” se había agotado, quejándose de la falta de reciprocidad por parte de Occidente.