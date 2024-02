Los líderes europeos se ceban con Putin "por las mentiras" en la entrevista con Tucker Carlson

La Comisión Europea dijo este viernes que el presidente ruso, Vladimir Putin, mintió y manipuló en la entrevista que le ha hecho el periodista conservador estadounidense Tucker Carlson. "No vimos nada nuevo en la entrevista de Putin. Repitió todas las mentiras, distorsiones y manipulaciones y mostró un fuerte grado de hostilidad hacia Occidente", señaló en una rueda de prensa la portavoz de Exteriores del Ejecutivo comunitario, Nabila Massrali, que lamentó que a Putin se le ofreciera una plataforma para "difundir propaganda".

Massrali aseguró que "estas mentiras han sido la causa directa de inmenso sufrimiento, crímenes de guerra y atrocidades cometidos contra los ucranianos" y afirmó que el presidente Putin ha demostrado que no tiene interés en dar pasos hacia la paz, tras la invasión que inició el 24 de febrero del año pasado. "Si Putin realmente quisiera luchar por el interés de su país debería empezar por sacar inmediatamente y de forma incondicional a su Ejército y su equipamiento militar de todo el territorio de Ucrania", continuó.

La exestrella de la cadena conservadora Fox News Tucker Carlson emitió ayer una polémica entrevista a Putin en el que el líder del Kremlin se explayó en sus motivos para justificar la guerra de Ucrania. La emisión de la entrevista ha provocado un alud de indignación contra Carlson por haber dado al presidente ruso la oportunidad de justificar la invasión de Ucrania ante los millones de espectadores que tiene el periodista estadounidense en Estados Unidos y el resto del mundo.

Sunak, al ataque

Por su parte, el primer ministro británico, Rishi Sunak, ha calificado de "claramente ridículas" las palabras sobre los motivos que llevaron a Moscú a poner en marcha la invasión de Ucrania hace ya casi dos años. "Rusia puso en marcha una invasión ilegal y sin provocar. Estoy orgulloso de que Reino Unido haya mantenido una postura sólida de apoyo a Ucrania desde el inicio", ha aseverado después de que Putin señalara durante su entrevista con Tucker Carlson, expresentador de la cadena de televisión Fox News, que la invasión responde a la expansión de la OTAN.

Sunak ha manifestado así que "no podemos dejar que estos comportamientos pasen inadvertidos" y ha afirmado que "tienen impacto sobre la seguridad" a nivel internacional, según ha recogido el diario 'The Guardian'. "Ya hemos visto el impacto que ha tenido en las facturas de la luz de todo el mundo, y por eso estamos trabajando juntos, no solo con Estados Unidos sino con todos los aliados que tenemos en todo el mundo, para dar a Ucrania el apoyo que necesita", ha afirmado.

Putin, por su parte, ha recalcado que Moscú carece de interés por invadir Polonia, Letonia u otros países de la OTAN, por lo que ha considerado que tal escenario está "totalmente fuera de lugar". No obstante, ha acusado a la Alianza de tratar de "intimidad a la gente" con lo que ha llamado "la amenaza rusa imaginaria". Carlson ha sido una de las voces influyentes más duras contra Ucrania y contra la política de Estados Unidos de apoyar a Kiev en el panorama mediático estadounidense y global.

La respuesta de Kiev

El asesor de la oficina presidencial ucraniana Mijailo Podoliak condenó dijo que la entrevista es "un intento incuestionable" de legitimar la agresión militar rusa contra Ucrania y sus consecuencias. "Cualquier conversación/entrevista con la entidad (sic) Putin es un intento incuestionable de legalizar `las reglas del caníbal ruso¿ (asesinatos masivos, violencia ejemplarizante, confiscación/robo de propiedades ajenas, destrucción) en la tradición política occidental", escribió Podoliak en su cuenta de la red social X.

El asesor de Zelenski -que es conocido por sus mensajes filosóficos sobre actualidad política y suele ejercer de portavoz oficioso de la Administración del presidente Volodímir Zelenski- agrega que "el intento" de Putin de "justificar" el genocidio de ucranianos no cambia la realidad de la guerra ni "devuelve a Rusia a la civilización".