Esta es la misión del nuevo jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski, ante el avance ruso

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha nombrado al general Oleksandr Sirski como máximo jefe de las fuerzas armadas del país tras despedir a Valery Zaluzhny, conocido como el "general de hierro". Sirski asume el cargo en un momento especialmente difícil para Ucrania. Su nombre ocupa un lugar destacado por liderar la defensa de Kiev en las primeras semanas de la invasión rusa y la exitosa contraofensiva de Jarkov en el otoño de 2022, que ha sido la victoria ucraniana más importante en la guerra y permitió a Kiev recuperar las ciudades de Kupiansk e Izium de manos de los rusos.

La defensa de Kiev fue un duro revés para el Kremlin, que confiaba en tomar la capital en poco tiempo. Por ello, Sirski recibió el premio héroe de Ucrania. Con el tiempo ha recibido críticas su estrategia en la batalla de Bajmut por sacrificar a muchos soldados ucranianos y dedicar demasiados recursos para defender una ciudad no considerada como estratégica por muchos.

Sirskyi era hasta ahora comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania. Su elección no es una sorpresa, ya que pocos en el ejército ucraniano tienen la experiencia y el conocimiento para poder ocupar el lugar de su popular predecesor. Los éxitos de Syrskyi en el campo de batalla le han valido el respaldo de sus soldados. Zelenski dijo de él que es "el comandante más experimentado de Ucrania". "Tiene experiencia defensiva con éxito, particularmente en la operación de defensa de Kiev".

Sirski nació en 1965 en la Unión Soviética. Asistió a la Escuela Superior de Mando Militar de Moscú y sirvió en el Cuerpo de Artillería soviético. Los observadores dicen que su estilo combina la naturaleza jerárquica inherente a la estrategia militar soviética con los principios de flexibilidad operativa de la OTAN. Descrito como un planificador obsesivo con una disciplina férrea, Syrskyi fue comandante de tierra para las operaciones en el este de Ucrania y desempeñó un papel importante en la guerra de 2014, cuando Rusia anexó Crimea.

Por qué Zelenski destituyó a Zaluzhny

La decisión de Zelenski de relevar a Zaluzhny no sorprendió a nadie puesto que desde hacía semanas corría el rumor de que ambos mantenían una mala relación. Ambos discreparon públicamente sobre si la guerra estaba o no en un "punto muerto" después de que la contraofensiva de Ucrania de 2023 no lograra sus objetivos. Uno de los ayudantes de Zelensk incluso sugirió que la actitud de Zaluzhny sobre la guerra ayudó a Rusia. Zaluzhny ha hablado en público y en varios artículos sobre las deficiencias tanto en la forma en que Occidente y Ucrania han abordado la guerra como en lo que debería priorizarse en el futuro.

El ejército ucraniano está tratando de resistir este invierno mientras espera la ayuda militar estadounidense, bloqueada en el Congreso de Estados Unidos. El principal reto a partir de ahora para el nuevo jefe de las fuerzas armadas ucranianas es sortear la escasez de municiones y de personal sin debilitar las líneas defensivas ante el inminente y anunciado avance ruso. El principal objetivo de las fuerzas ucranianas este invierno ha sido mantener el territorio que controlan, mientras la muy necesaria ayuda militar estadounidense está retenida en el Congreso, poniendo en peligro la planificación militar de Kiev.