¿Putin es el nuevo Kruschev?: Londres ve al mundo al borde de otra "crisis de los misiles"

La Guerra Fría que enfrentó durante medio siglo al mundo capitalista y a los países comunistas tuvo varios momentos en los que parecía que la cuerda -esta vez sí- se iba a romper definitivamente. Uno de ellos fue en 1950 con el inicio de la Guerra de Corea. El segundo, en 1961, con la construcción del Muro de Berlín. El tercero, y sin duda alguna el peor, la "crisis de los misiles" de Cuba, un año después, cuando un presidente de Estados Unidos (John Fitgerald Kennedy) y uno de la Unión Soviética (Nikita Kruschev) estuvieron más tentados que nunca de apretar el botón nuclear.

Desde entonces, la crisis cubana ha quedado como ese peligroso precipicio al que es mejor no acercarse, por si acaso. Y por eso cuando alguna de las potencias lo esgrime como ejemplo de la línea roja que no hay que cruzar es momento para inquietarse.

Hace apenas dos meses el Kremlin evocó este episodio para meter miedo Occidente y alertar de que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia "son ahora mucho peores que las de 1962". Y este mismo lunes, desde el otro bando, ha sido el primer ministro británico, Rishi Sunak, quien ha recordado la crisis cubana con palabras gruesas.

Sunak ha culpado al presidente ruso, Vladimir Putin, de haber acercado a Occidente a una "peligrosa escalada nuclear" sin precedentes recientes en la historia desde la crisis de los misiles de Cuba a principios de la década de los sesenta. Y ha afirmado con contudencia que "la guerra ha vuelto a Europa". "Nuestros aliados de la OTAN advierten de que si Putin tiene éxito en Ucrania, ellos podrían ser los siguientes. La imprudencia de Putin nos ha acercado más a una peligrosa escalada nuclear que en cualquier otro momento desde la crisis de los misiles cubanos", ha dicho Sunak.

Según informa Europa Press, Sunak se ha dirigido este lunes a los británicos desde el centro de Londres para alertar de lo que estará en juego durante los próximos cincos años, en un discurso con un marcado carácter electoralista de cara a unos próximos comicios con fecha todavía por definir.

"En los próximos cinco años habrá más que en los últimos treinta. Estoy convencido de que los próximos años serán algunos de los más peligrosos y, al mismo tiempo, más transformadores que nuestro país haya conocido", ha aventurado durante una intervención que se ha prolongado durante media hora.

En ese sentido, ha asegurado que Reino Unido se encuentra en una "encrucijada" ante el avance de "un eje de Estados autoritarios" que buscan socavar los "valores" occidentales y los grupos extremistas, a los que acusa de intentar sacar réditos de los "los conflictos globales".

"En los próximos años, desde nuestra democracia hasta nuestra sociedad, nuestra economía y las cuestiones más difíciles de la guerra y la paz, todos los aspectos de nuestras vidas van a cambiar", ha dicho, según recogen medios británicos. "Cómo actuemos frente a esos cambios, no sólo para mantenernos seguros y protegidos sino también para aprovechar las oportunidades, determinará si Reino Unido tendrá éxito o no en los próximo años", ha dicho Sunak, asegurando que el líder de los laboristas, Keir Starmer, sería incapaz de cumplir este cometido. Así, ha subrayado que en las próximas generales no solo se elegirá entre opciones conservadoras y laboristas, sino también entre "el futuro y el pasado", ya que el su partido es el "único" capaz de hablar futuro bajo "ideas audaces y un plan claro" que pueda mejorar la sociedad y restaurar la confianza.