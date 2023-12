Putin vaticina que Occidente dejará de enviar armas a Ucrania y lanza esta advertencia sobre la guerra

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este viernes en su rueda de prensa de fin de año que Ucrania "no logró nada" durante su "gran contraofensiva", iniciada el verano pasado, y que las tropas rusas "mejoran sus posiciones" en el frente. "El enemigo anunció una gran contraofensiva. No logró nada en ninguna parte", indicó el mandatario, quien agregó que en cambio las fuerzas rusas "mejoran sus posiciones" en casi toda la línea del frente. El líder ruso reveló además que hoy día Kiev casi no produce ningún armamento. "Hoy Ucrania no produce casi nada. (...) Traen todo desde fuera, gratis. Pero esta ganga puede terminar algún día. Y aparentemente está terminando", agregó.

Este año el Kremlin decidió combinar la conferencia de prensa con su sesión de preguntas y respuestas con la ciudadanía, que solían celebrarse en la primera y la segunda mitad de cada año, respectivamente. En junio de 2021 tuvieron lugar las últimas intervenciones de esta clase del líder ruso, que cumplió en octubre 71 años.

El inquilino del Kremlin señaló que la paz en Ucrania llegará cuando Rusia "alcance sus objetivos", que no han cambiado desde el inicio de la campaña militar en febrero de 2022. "La paz llegará cuando Rusia alcance sus objetivos", dijo líder ruso, quien añadió que los objetivos declarados por Moscú antes del inicio de la guerra "no han cambiado". Estos son la "desmilitarización", la "desnazificación" de Ucrania y garantías de su "estatus neutral".

En cuanto a los rumores sobre una nueva ola de movilización en Rusia para seguir combatiendo en el vecino país, Putin aseguró que de momento "no hay tal necesidad". Recordó que después de la movilización parcial en septiembre de 2022, cuando fueron reclutados unos 300.000 combatientes, Rusia lanzó una campaña para atraer a militares por contrato y engrosó sus filas con casi otras 500.000 personas. "¿Para qué una movilización entonces? A día de hoy no hay tal necesidad", aseguró el mandatario, que añadió que cada día en todo país se apuntan 1.500 voluntarios para combatir.

Relaciones con EEUU

Rusia, añadió, restablecerá sus relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea cuando aprendan a respetar a otros países y cuando opten por la búsqueda de compromisos en vez de las sanciones, declaró hoy el presidente ruso, Vladímir Putin, en su rueda de prensa de fin de año. "Cuando ellos comiencen a respetar a otras personas, a otros países, cuando busquen compromisos en vez de tratar de resolver sus problemas mediante sanciones o acciones bélicas, entonces se sentarán las bases fundamentales para el restablecimiento de las relaciones", señaló.

Añadió que "estas condiciones todavía no están dadas, pero nosotros estamos listos para ello". Putin insistió que el restablecimiento de las relaciones entre Rusia y Occidente "no depende de nosotros, no fuimos quienes estropeamos las relaciones". El mandatario ruso señaló que durante décadas Rusia se esforzó por "establecer relaciones normales con Ucrania", pero fue precisamente Occidente quien impulsó a Kiev al "golpe de Estado" de 2014. Acusó a EEUU de haber gastado más de 5.000 millones de dólares en desestabilizar a Ucrania y a la UE de hacer vista gorda ante esta situación y hacerle el coro a Washington.

La economía rusa, creciendo al 3,5%

El mandatario también afirmó que la solidez de la economía no solo le permite al país sentirse seguro, sino también avanzar, en su primera gran rueda de prensa desde el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022. "Es suficiente no solo para sentirse seguros, sino también para avanzar", dijo Putin al contestar una pregunta del moderador sobre el nivel de solidez de la economía del país

El mandatario destacó que para este año se espera un crecimiento del 3,5 por ciento del producto interior bruto (PIB) de Rusia. "Es buen indicador, se ha recuperado el retroceso del año pasado", dijo. El jefe del Kremlin destacó que ello se ha conseguido gracias a varios factores, entre los que mencionó la elevada consolidación de la sociedad rusa y la estabilidad del sistema financiero y económico del país.

"Al final resultó una sorpresa para nuestros supuestos socios y, francamente, para muchos de nosotros, que durante las décadas anteriores Rusia hubiera acumulado este margen de fortaleza y estabilidad", afirmó. Putin añadió que otro de los factores que condujeron a estos resultados ha sido el aumento de las capacidades de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad del país.