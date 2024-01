La razón por la que Griselda Blanco quiso estrangular al último hombre que le rompió el corazón

La vida loca de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco combinó momentos de extrema violencia (se dice que asesinó o mandó asesinar a más de 250 personas) pero también otros de amistad, como la que vivió con el capo del cartel de Medellín Pablo Escobar y épocas de romance con algunas de sus múltiples parejas sentimentales. La última fue Charles Cosby, según ha declarado él mismo en una reciente entrevista con The Sun.

De todos los amantes que tuvo la conocida como "viuda negra", Cosby fue el único que sobrevivió y no pudo ser asesinado por ella o a instancias de ella. Así lo cuenta en el libro “Hustling With The Godmother: My Life and Times with Griselda Blanco”, en el que relata la tortuosa relación con la "dama de la cocaína", la primera mujer que dominó el negocio del narcotráfico en la Colombia de los años setenta y ochenta hasta su detención en 1985 en California.

Ambos mantuvieron una relación de amor cuando ella vivía dentro de la prisión en EEUU. Cosby asegura que su amante incluso pagaba de manera habitual a los vigilantes de la cárcel para poder compartir con él momentos de intimidad dentro de un armario de escobas de la prisión.

La relación amorosa comenzó en 1991. Él era un traficante del negocio de la droga de 20 años subyugado por la figura de Griselda Blanco. Su admiración por ella fue tal que le escribió a la cárcel de EEUU donde cumplia una larga condena. Ella, entusiasmada, respondió a su admirador y así dio comienzo una aventura que se construyó con más cartas, visitas y encuentros íntimos en la cárcel de Florida.

Ella le doblaba la edad. Tenía 20 años. "Era mayor pero muy atractiva", ha dicho Cosby, quien describe a su amante de esta forma: "Tenía ojos color avellana, una hermosa sonrisa y profundos hoyuelos en las mejillas. Cuando la vi por primera vez, fue surrealista. No sé si has estado en un concierto de los Rolling Stones, pero la electricidad era comparable", dijo a The Sun.

En total, según su versión, se vieron 300 veces y no descartaron la opción del matrimonio. Cosby recuerda que Griselda incluso lloró cuando supo que la madre de él estaba enferma. "Griselda era despiadada pero eso no me desanimó porque ese también era mi mundo entonces, y ella era el pez más grande del océano", ha revelado Cosby.

Este capítulo de la vida de la "viuda negra" no aparece relatado en la producción de Netlix "Griselda". La serie explora la vida de la narcotraficante y cómo pasó sus años en el mundo criminal durante las décadas de 1970 y 1980 en Miami. La serie de seis capítulos está llena de violencia y traición. No se descarta que tenga una segunda temporada a tenor del éxito cosechado en pantallas de medio mundo.

Al parecer, Griselda le hacía regalos caros. En una ocasión le compró un Rolex de 20.000 dólares y un Mercedes de 55.000. "Hablamos mucho sobre el futuro y sobre mudarnos juntos a Colombia después de que ella fuera liberada". Blanco no salió de la cárcel hasta 2004.

Pero la relación amorosa entre ambos se apagó un año después cuando ella intentó que lo mataran, según explica Cosby. El motivo es que Griselda descubrió que él había salido con otra mujer. Según cuenta, se salvó porque tenía un chaleco antibalas. "Había estado saliendo con una señora rubia llamada Amber y cuando Griselda se enteró, contrató a un sicario y casi lo logran. Un tipo se detuvo a mi lado en un semáforo y descargó su pistola, pero yo llevaba un chaleco antibalas y absorbió cuatro balas", detalló. El último capítulo de la relación tuvo lugar en la cárcel. Cosby fue a verla y le dijo que sabía que estaba con otra mujer. En ese mismo cara a cara, Griselda casi lo estrangula.