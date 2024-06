¿Por qué no se informa de las masacres de cristianos en África?

Cuando matan a cristianos en África, resulta difícil distinguir las razones que llevaron a su asesinato. A veces, en Nigeria, ganaderos de la etnia fulani que profesan la religión musulmana asesinan a agricultores cristianos y pertenecientes a otra etnia. En ocasiones son fulani que asesinan a miembros de otra etnia; otras, ganaderos que asesinan a agricultores por el control de tierras; y otras tantas, son musulmanes que matan a cristianos. O todas a la vez. O al contrario. Pero determinar el móvil exacto del asesinato (si fue una cuestión étnica, territorial o religiosa) no siempre está claro cuando se habla de poblaciones remotas y de difícil acceso para periodistas y organismos de ayuda internacional, y existen amplios debates en África a la hora de determinar el móvil que impulsa cada uno de los casos. Este periodista se ha entrevistado con media docena de sacerdotes católicos en Nigeria que le expresaron esta misma dificultad.

A la hora de matar y morir, realmente no existen parámetros exactos. Miembros cristianos o animistas de la CODECO (milicia congoleña de la etnia lendu) asesinan a cristianos o animistas de la etnia hema por el control de tierras y por motivos étnicos. Miembros de las ADF (grupo yihadista armado de República Democrática del Congo) matan a musulmanes de sectas sufíes, igual que matan a cristianos, igual que matan a ugandeses, igual que matan a congoleños. Cuando el Estado Islámico reclama el asesinato de cuarenta cristianos, deben leerse sus comunicados en términos ideológicos y reclamando la totalidad de la información. ¿Qué rama del Estado Islámico perpetró la masacre? ¿Qué conflictos territoriales y económicos afectan a la región en particular? ¿Qué porcentaje de musulmanes y de cristianos asesina esta rama del Estado Islámico en concreto? Es evidente que una rama del EI en Nigeria no va a comunicar que han asesinado a cuarenta “agricultores” porque definir a las víctimas como “cristianos” casa mejor con sus objetivos propagandísticos.

Este periodista recuerda una anécdota que le contó un sacerdote jesuita en Abuya, Nigeria. Hablaba de un joven musulmán que se orinó en la pared de una mezquita y que acusó a otro joven de hacerlo, a un joven cristiano, para evitar que le linchase una turba enfurecida, y que finalmente lincharon al joven cristiano. ¿Le mataron por ser cristiano o porque pensaron que se había orinado en una mezquita? ¿O será que creyeron antes al musulmán que al cristiano, entonces le asesinaron por ser cristiano y por orinarse en la mezquita? ¿Por las dos? ¿Cuál fue el dato desencadenante de su muerte? Habría que preguntarle al chico. Pero es muy difícil preguntar a las víctimas lo que les dijeron sus asesinos antes de apretar el gatillo.

Otro ejemplo. En Togo. Se informa este mes de marzo de un ataque terrorista con ocho muertos en Nagouni, una comuna del norte del país próxima a la frontera de Ghana. Recientemente acudí allí para enterarme de que fueron dos muertos, los dos musulmanes, y que los asesinatos se debían a un ajuste de cuentas relacionado con el contrabando de estupefacientes en la frontera ghanesa. El jefe del poblado confesó que informaron de que habían sido yihadistas quienes atacaron porque era la única manera posible de llamar la atención de las autoridades locales y reforzar así la situación de seguridad en la zona, visiblemente abandonada por el Estado togolés. Reconoció que mintió a la hora de referirse al origen de los atacantes para beneficio de su gente.

Otro ejemplo. Boko. Localidad en Nigeria donde se reporta en agosto de 2023 que dos profesores cristianos fueron asesinados por pastores fulani de un pueblo cercano. ¿Los mataron por ser cristianos? Una entrevista con el subdirector del centro, que resultó herido de machete durante el ataque, revela que los asesinatos ocurrieron después de que la escuela acogiera a un niño del poblado fulani para darle una educación laica y no religiosa. ¿Existe un componente religioso en los asesinatos? Sí. ¿Los mataron, literalmente, por ser cristianos? Tampoco. Una visita al poblado agresor trajo una nueva versión de la historia: los fulani mostraron a este periodista fotografías de varias vacas muertas y dijeron que los asesinatos se debían a un acto de venganza después de que sujetos del poblado vecino (y cristiano) degollaran a sus preciados animales.

Otro ejemplo. Un desplazado dogon en Bamako que profesaba la religión musulmana explicó en una entrevista que tuvo que huir de su aldea en el centro de Mali (región de Mopti) después de que el Estado Islámico apareciese e implantase la sharía. Al hermano de dicho desplazado, le asesinaron (pese a ser musulmán) por no querer aceptar la ley religiosa. ¿Le mataron por ser cristiano? No. Pero le mataron los que supuestamente eran sus hermanos musulmanes.

¿Significa esto que no asesinen a cristianos por el mero hecho de serlo? No. El factor religioso es real, con especial atención en Nigeria. Cuando el Estado Islámico utiliza la palabra cristiano, o cruzado, a la hora de referirse a sus víctimas, se comprende un aspecto propagandístico que puede atraer a sus filas a los jóvenes más radicales en el campo religioso. Cuando esos jóvenes engrosan las filas del Estado Islámico con el deseo de asesinar a cristianos o animistas, antes o después ejecutarán a sujetos por el mero hecho de ser cristianos o animistas, y dentro de la vorágine de posibles móviles que llevaron a esta o aquella masacre podrá indicarse sin género de dudas que algunas se llevaron a cabo con el fin exclusivo de masacrar a cristianos. Igual que asesinarán a otros musulmanes por no pertenecer a las corrientes salafistas.

Este periodista dedicó varios meses de 2023 a recoger datos sobre las masacres cometidas en el continente africano. Según lo observado, no podría decirse que se asesina en el continente a más cristianos que musulmanes, ni que el factor religioso predomine por encima del factor territorial, económico o étnico; pese a que los cuatro elementos se conjuguen en multitud de ocasiones en África de forma habitual. Volviendo sumamente difícil, como ya se explicó anteriormente, descifrar un móvil exclusivo y basado en criterios objetivos que aporten claridad a cada ecuación.

Sería sencillo seguir la narrativa de la propaganda yihadista y comunicar que los grupos radicales islámicos matan a cristianos en África sólo por ser cristianos, pero esta es una de las intenciones de estos grupos: sembrar el terror entre los cristianos. Convencer al público global que su guerra es puramente religiosa (y pura) y no un cúmulo de intereses económicos y territoriales que no necesariamente deben vincularse con la fe. Porque el yihadismo armado en África no es sólo religión: es poder, violencia, riquezas, control, dominancia sobre poblaciones cristianas y musulmanas y animistas por igual. Y concederles el gusto de confirmarlos como guerreros religiosos, aun cuando haya ocasiones (pocas) en las que realmente actúan por motivos religiosos en exclusiva, dignifica en cierta medida al infame, al bandido, al terrorista, al salvaje que asesina por igual a inocentes de todos los credos y etnias y profesiones.

Este artículo no niega la matanza de cristianos ni las persecuciones en curso, como tampoco niega que los cristianos en República Centroafricana también son culpables de un número significativo de asesinatos de musulmanes. Expone, tras años en el terreno dedicados a investigar en profundidad esta clase de dinámicas violentas, una realidad compleja y difícil de definir con exactitud. Este artículo reniega de las simplificaciones banales que infantilizan a la audiencia porque no la creen lo suficientemente inteligente como para entender que el mundo no es de color blanco o negro. Asegura que el enemigo, en muchas ocasiones, se mueve impulsado por instintos salvajes o intereses materiales que ocultan bajo una falsa apariencia de piedad. Y que malinterpretar sus motivos dificulta su eliminación.